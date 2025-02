Francesca Michielin non sta nella pelle per Sanremo 2025: “Con Fango in Paradiso canta la fine di una relazione”

Francesca Michielin ha un entusiasmo pazzesco per il ritorno a Sanremo 2025, con il brano Fango in Paradiso. Dopo aver diretto l’orchestra nella scorsa edizione, la cantante e musicista riprende possesso del palco dell’Ariston come concorrente. Una veste che aveva già indossato nel lontano 2016, quando debuttò nella competizione all’età di vent’anni. “Quella che porto quest’anno è innanzitutto una canzone d’amore”, sottolinea Francesca Michielin.

“Non avevo mai scritto qualcosa del genere, di così intenso e struggente. Fango in Paradiso parla della fine di una relazione e di non capire come chiuderla. Quando hai condiviso cosi tanto con una persona e ha fatto parte della tua vita è qualcosa di struggente”, spiega la Michielin. Un brano a cui ha dedicato tantissime delle sue energie e che ora si appresta a condividere con milioni di persone, direttamente dal palco dell’Ariston.

Francesca Michielin ritrova Sanremo 2025 con Fango in Paradiso: “Questo palco ti fa spiccare il volo”

“C’è l’edera in questo brano”, continua Francesca Michielin nella clip video RaiPlay. “Mi viene in mente una casa bellissima a cui attorno cresce quest’edera. Ho partecipato a Sanremo per la prima volta nel 2016, avevo vent’anni, ero inesperta ma è stato tutto magico”, ricorda ancora sognante la concorrente. “Questo palco ti dà la possibilità di spiccare il volo”, assicura Francesca che Sanremo lo ha vissuto da prospettive diverse. “Anche tornare in prospettive differenti come direttrice d’orchestra è stata un’esperienza meravigliosa. Ho vissuto tutta la settimana sanremese a contatto con l’orchestra ed è stata una cosa bella”, ha detto.

“Ora che torno come concorrente, sono una donna ma conservo il mio spirito da bambina. Se potessi dire qualcosa a Carlo Conti, lo ringrazierei perché mi scelse la prima volta nel 2016 e mi ha scelto oggi con Fango in Paradiso”, conclude la cantante.