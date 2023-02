Francesca Michielin, frecciatina ad Ornella Vanoni/ “Gli anziani lavorino solo se…”

Francesca Michielin, frecciatina ad Ornella Vanoni

Francesca Michielin, in occasione dell’uscita del suo nuovo album, Cani Sciolti, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Stampa decidendo di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. La Michielin ha spiegato che, da anziana, non continuerà a lavorare e che lo farà solo se avrà davvero qualcosa da dire. Un argomento importante e che ha portato la Michilien a parlare anche di Ornella Vanoni che si è esibita sul palco del Teatro Ariston in occasione della finalissima della 73esima edizione del Festival di Sanremo che ha visto il trionfo di Marco Mengoni.

Un’esibizione che la Michelin ha apprezzato ammirando la Vanoni come un’artista con la A maiuscola, ma che l’ha spinta anche ad un’importante riflessione sul ruolo degli anziani nel mondo del lavoro.

Le parole di Francesca Michielin su Ornella Vanoni

“A 64 anni non penso che farò questo mestiere e spero di godermi la vita”, le parole che Francesca Michielin ha rilasciato a La Stampa. Poi il commento sull’esibizione di Ornella Vanoni a Sanremo 2023. “La Vanoni è un mito ed è stata una figata sentirla cantare a Sanremo però penso che da anziani si debba lavorare se si hanno cose da dire”, ha detto.

Poi ha concluso così: “Finché una persona più grande è un riferimento va bene ma se un “grande vecchio” si limita a dire che i giovani sono incompleti e superficiali non va bene. Mi sono spesso sentita incompleta e per citare Calvino: “quando ti senti incompleto sei solo giovane”.

