Francesca Michielin “Ho un rene un po’ sfigato”/ Annulla due eventi

Francesca Michielin: “Ho un rene ballerino”

Francesca Michielin ha festeggiato 28 anni lo scorso 25 febbraio sul palco indossando la maglia del Pordenone. La cantante, reduce dalla conduzione di X-Factor, ha appena pubblicato il suo nuovo disco “Cani Sciolti” ed è impegnata nel tour “Bonsoir! Michielin10 a teatro”. Dopo il concerto a Trento del 26 febbraio, la Michielin ha annunciato sui suoi profili di essere dovuta fermare momentaneamente per visite ed esami medici:

Francesca Michielin: "Razzisti non vadano in chiesa"/ "Sinistra è troppo social..."

“Comunicazione di servizio. Mettiamola così, ho un rene un po’ ballerino, un po’ sfigato e ieri dopo il concerto di Trento, che è stato bellissimo, ho finito tutta felice e contenta ma a un certo punto ho iniziato a sentire che c’era qualcosa di strano e ho fatto delle visite di accertamento”. Questo è il motivo per cui non ha potuto partecipare all’evento con Apple Music a Milano e all’InStore di Roma, appuntamenti che cercherà di recuperare.

Francesca Michielin, frecciatina ad Ornella Vanoni/ "Gli anziani lavorino solo se..."

Francesca Michielin: quando torna sul palco?

Nel video Francesca Michielin ha espresso tutto il suo dispiacere: “Io sono veramente mortificata, però non era proprio possibile. Io cerco sempre di fare tutto e di più però mi sono dovuta fermare”. La cantante non ha condiviso ulteriori dettagli sul suo stato di salute, ma ha ringraziato i fan per i messaggi ricevuti: “Grazie del supporto e della comprensione per questi due giorni”. Il calendario delle date del tour dovrebbe riprendere regolarmente con i concerti, a partire da stasera 1° marzo e domani a Roma. Al momento i concerti sembrano confermati. Il tour proseguirà poi a Firenze, Livorno, Fermo Mantova, Milano (2 date sold out), Torino e molte altre.

Francesca Michielin "basta critiche ai giovani"/ "Anziani? Devono avere cose da dire"

grazie del supporto e della comprensione per questi due giorni ♥️ pic.twitter.com/MxhK84Iad4 — Francesca Michielin (@francescacheeks) February 27, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA