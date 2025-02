Sanremo 2025, Francesca Michielin saluta mamma Vanna: le parole commoventi della cantante e chi sono i suoi genitori

Momento di grande commozione questa sera a Sanremo 2025. Francesca Michielin, che nei giorni scorsi ha avuto un brutto infortunio, si è esibita per poi ricevere i fiori da Carlo Conti sul palco dell’Ariston, con le lacrime agli occhi per la grandissima emozione. Durante il momento dei saluti la cantante ha poi voluto fare una dedica speciale a sua madre: “Voglio salutare tutti, in particolare mia mamma che per la prima volta è venuta a Sanremo“.

I genitori di Francesca Michielin si chiamano Vanna Moro e Tiziano Michielin, e sembrano essere due figure estremamente importanti nella vita della ragazza. Nonostante la fama della figlia non si sa nulla sulla loro vita privata, mentre si conosce il loro lavoro. Il papà di Francesca Michielin ha una piccola impresa in veneto, mentre la madre è una ragioniera. La famiglia della cantante vive oggi a Bassano del Grappa con il figlio più grande, Filippo. Quando era giovane, Francesca Michielin ha raccontato di aver avuto tante paure e la madre Vanna l’ha convinta a rivolgersi ad un terapeuta per gestire al meglio quel difficile momento.