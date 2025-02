Sanremo 2025, Francesca Michielin infortunio: “Sono caduta anche stavolta”: cos’è successo

Piccolo incidente per Francesca Michielin a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2025 che potrebbe condizionare la sua partecipazione alla kermesse canora più importante del nostro Paese. La cantante, infatti, nelle scorse ore ha annunciato con un autoironico post sui social di essersi infortunata mostrandosi con una eloquente foto con il tutore. Stando a quanto riportano molti media, tra cui Repubblica, la vincitrice di X Factor 2011 sarebbe caduta dalle scale dell’Ariston.

Francesca Michielin:"Dopo l’operazione non riuscivo più a cantare bene"/ Sulla canzone di Sanremo rivela…

Nel dettaglio, infatti, Francesca Michielin infortunio lo ha annunciato tramite un post su Instagram in cui è su un van con la gamba tesa ed un tutore ben visibile e cita il titolo della canzone con cui ha partecipatore la prima volta a Sanremo nel 2016: “Non c’è ‘nessun grado di separazione’ tra me e le scale dell’Ariston, sono caduta anche stavolta.” Stretto a se il pupazzo dell’omonimo Michelin. Nonostante tutto però la cantante non ha perso il sorriso ed è pronta e carica per la kermesse canora.

Cantanti big Sanremo 2025: i 30 nomi/ Dissing Fedez-Tony Effe, Elodie favorita? Meno trap, più cantautori

Francesca Michelin infortunio: come sta dopo la caduta, a rischio partecipazione a Sanremo 2025

Inutile dire che il post di Francesca Michielin infortunata in poche ora ha fatto il giro del web ed allarmato tutti, in molti si chiedono infatti se la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 è a rischio per la cantante. In realtà Francesca è già in partenza per la citta dei fiori e a giudicare dalle sue parole la sua presenza sul palco dell’Ariston è assicurata: “Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”. Si scoprirà nella prima serata di martedì 11 febbraio 2025, tuttavia, se sul palco salirà con il tutore o se avrà già risolto l’inconveniente e potrà esibirsi tranquillamente con la canzone che porta in gara dal titolo Fango in Paradiso.

Francesca Michielin/ "A 17 anni feci il grande errore di fare una ricerca su di me e rimasi pietrificata"

Sulla canzone che porterà a Sanremo 2025, Francesca Michielin ha rivelato che tratta del tema dell’ossessione affinché tutto nella vita vada liscio, ma in realtà anche in paradiso si può trovare un po’ di fango e dunque si può e si deve concedersi anche di poter soffrire, di poter piangere. In poco tempo, invece, l’annuncio dell’infortunio ha fatto incetta di like e commenti di auguri di pronta guarigione anche di altri Big in gara al Festival come Emma e Rkomi.