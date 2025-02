Così come era successo per la sua prima partecipazione all’Ariston, Francesca Michielin si ricorderà senza dubbio anche questo Sanremo 2025 e non solamente per l’avventura canora. L’artista, infatti, ha cominciato la kermesse musicale con una caduta dalle scale che difficilmente dimenticherà. Lo stesso, come ha ricordato proprio lei, era successo già diversi anni fa quando partecipò per la prima volta al concorso canoro. Insomma, Francesca Michielin è un’abituée delle cadute dalle scale dell’Ariston e proprio per rinforzare questo “legame” certamente non benvoluto, quando ha dato notizia della sua nuova caduta, la cantante ha scherzato: “Nessun grado di separazione”, ironizzando proprio sul suo brano con il quale ha partecipato qualche anno fa proprio a Sanremo.

Ma dopo l’infortunio occorso qualche giorno prima del debutto ufficiale in questo Festival, come sta Francesca Michielin? La cantante si è mostrata sul palco per tutte le tre serate che l’hanno vista esibirsi, senza stampelle né tutore. Questo ha fatto pensare che potesse provare meno dolore del previsto ma così non sarebbe. La cantante, infatti, ha spiegato che la scelta di arrivare davanti al microfono senza alcun supporto è stata presa proprio in virtù del fatto che fossero pochi minuti e che potesse farcela.

Francesca Michielin ha fatto preoccupare i fan con la sua caduta ma li ha anche tranquillizzati arrivando sul palco dell’Ariston senza stampelle né tutore, anche se comunque ha scelto di non fare nuovamente quelle scale “killer” bensì di entrare da un altro ingresso, decisamente più tranquillo. Ma come sta ora Francesca Michielin? L’artista ha spiegato che sta usando un macchinario che è stato inviato dai suoi fisioterapisti e l’argilla verde che aveva comprato per lo scorso infortunio. Nonostante questo piccolo incidente, l’avventura di Francesca Michielin prosegue a gonfie vele: nonostante non sia mai entrata nella top 5 di Sanremo, la sua canzone piace molto.