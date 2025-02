Francesca Michielin infortunio, come sta? Le condizioni dell’artista

“Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston, sono caduta anche stavolta”: con queste parole Francesca Michielin, a pochi giorni dall’esordio al Festival di Sanremo 2025, ha annunciato il suo infortunio. La concorrente è caduta ancora una volta dal palco dell’Ariston riportando un problema alla caviglia: per questa ragione, si è dovuta mettere un tutore, curandosi nei giorni precedenti alla prima serata del Festival. Ma come sta ora Francesca Michielin? La concorrente, durante la prima serata di Sanremo 2025, si è presentata senza stampelle: uno sforzo fatto in virtù dell’adrenalina, sperando di non provare eccessivo dolore. Nonostante ciò, l’artista si è mostrata un po’ zoppicante, aiutata a salire sul pubblico sia da Carlo Conti che da Gerry Scotti, che l’hanno sorretta in modo tale da aiutarla ad arrivare in postazione.

La cantante, comunque, non ha affrontato le scale dell’Ariston per evitare di provare ulteriore dolore dopo la caduta e l’infortunio. Francesca Michielin, dopo la chiusura della puntata del Festival, si è presentata ai microfoni di Alessandro Cattelan per il Dopo Festival: con lui si è resa protagonista di una gag simpatica. La cantante, comunque, ha dovuto raggiungere la postazione di Cattelan arrivando un po’ tardi per via del grande dolore alla caviglia.

Francesca Michielin infortunio, come sta? “Sul palco riesco a stare senza stampelle…”

Francesca Michielin, dopo la caduta dalle scale dell’Ariston, si è dovuta sottoporre a delle cure che prevedono anche l’uso di un tutore e delle stampelle. Sul palco dell’Ariston, comunque, si è presentata senza tutto ciò, lasciando stupiti i fan. Il motivo lo ha spiegato proprio lei: per tre minuti di esibizione, riesce a stare senza alcun sostegno. Nonostante ciò, come raccontato proprio da lei a Fanpage, dai suoi fisioterapisti le è stato inviato un macchinario per la magnetoterapia direttamente da Desenzano del Garda. Al momento, dunque, la sua caviglia non è messa bene anche se pian piano va meglio.