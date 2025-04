Oggi, martedì 15 aprile, Francesca Michielin ha fatto un annuncio che ha spiazzato tutti: dopo quasi un decennio, ha deciso di lasciare Latarma Management e dire addio alla sua storica manager, Marta Donà. Un nome che sicuramente non suona nuovo, considerando che Marta è stata al centro di accese polemiche durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Com’è noto, la Donà vanta nella sua squadra nomi di spicco come Marco Mengoni, i Maneskin (fino all’Eurovision del 2021), Angelina Mango e Olly. Le ripetute vittorie dei suoi artisti al Festival hanno sollevato un acceso dibattito, soprattutto dopo il trionfo di Olly, spingendo alcuni utenti del web a fare ipotesi di presunti favoritismi o “complotti”.

Non solo, durante la settimana sanremese, Marta Donà è stata anche accusata di non dare la giusta attenzione alla Michielin, concentrandosi invece principalmente su Olly, ovvero il suo “cavallo vincente”. Secondo i fan della cantante, la manager avrebbe spesso dato priorità ad altri artisti, trascurando Francesca e relegandola in secondo piano. La vittoria di Olly, contrapposta al 21esimo posto ottenuto da Francesca, ha alimentato ulteriormente queste supposizioni, scatenando il caos sul web.

Francesca Michielin dice addio a Marta Donà: l’annuncio spiazzante

Ebbene, sembra che dietro tutte queste supposizioni ci fosse effettivamente qualche fondamento, dal momento che Francesca Michielin ha annunciato la fine del rapporto lavorativo con la sua storica manager, Marta Donà. La cantante ha condiviso un messaggio spiazzante nelle sue storie Instagram, scrivendo: “Ho preso una decisione non semplice ma che apre un nuovo corso per me. Ringrazio Marta e il team, ma oggi sento la necessità di cambiare direzione”.

Da lì, i fan della cantante sono andati in tilt, mostrandosi estremamente entusiasti per questa notizia. “Michielin che lascia Marta Donà può solo rappresentare un successo per lei: è oggettivo che la sua carriera sia stata gestita male negli anni. Merita molto di più”, questo uno dei tanti commenti circolati sui social dopo l’annuncio dell’artista, con molti utenti che parlano di una vera e propria ‘liberazione‘ per lei. Ad ogni modo, i rapporti tra Marta e Francesca sembrano essere ancora sereni. La manager, infatti, ha salutato la 30enne con una dedica su Instagram, nella quale le ha augurato il meglio per i suoi progetti futuri, ribadendo di volerle bene.

