Francesca Michielin ha scatenato le polemiche dopo aver partecipato ad uno dei podcast più seguiti del momento. Stiamo parlando di Tintoria, condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti, ai quali ha confessato di essere rimasta basita dopo essere stata bloccata su Whatsapp da un personaggio famoso, anzi, famosissimo e amato proprio da tutti! Si tratta di Alberto Angela, celebre divulgatore apprezzato per la sua immensa conoscenza storica e non solo, nonchè sex symbol eletto dal web come uno degli uomini più belli d’Italia.

Davide Spigarolo è il fidanzato di Francesca Michielin?/ I rumor nel 2022, oggi è ‘mistero’ sulla liaison

In base al racconto della cantante, Alberto Angela avrebbe smesso improvvisamente di risponderle ai messaggi di Whatsapp per poi bloccarla senza possibilità di confronto: “Ho visto l’immagine che diventava grigia…” racconta Francesca Michielin ancora sconvolta dall’accaduto. Ma cosa può essere successo di tanto grave per beccarsi un tale rifiuto? La cantante spiega che poco tempo prima aveva postato un’immagine di lei che dormiva con una coperta con sopra la faccia stampata di Alberto Angela, prima dell’Eurovision. Immagine che in poco tempo è diventata virale, condivisa dai suoi fan e dal web, ma forse non troppo apprezzata dal figlio del grande Piero…

Francesca Michielin, chi è: vittoria ad X Factor, l’incidente a Sanremo e malattia/ “Vivo con un solo rene”

Francesca Michielin, Rapone fa un appello ad Alberto Angela: “Perdonala!“

“L’hanno vista tutti e in tutte le ospitate tv facevano vedere questa foto” ha detto Francesca Michielin reduce da una malattia al rene, aggiungendo di essere stata al gioco dei vari conduttori. Evidentemente, questa sottile ironia non è stata apprezzata da Alberto Angela che nel tempo ha deciso di eliminarla e bloccarla da Whatsapp. La cantante precisa di volergli chiedere scusa in ogni occasione pubblica, e lo ha fatto anche nel podcast di Rapone, il quale ha pregato il divulgatore di perdonarla. Riusciranno a fare pace? Ma soprattutto, sarà davvero questo il motivo del blocco?