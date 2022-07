Francesca Michielin/ “Non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto psicologico”

A dieci anni dalla vittoria, Francesca Michielin torna a X Factor e lo fa in una veste inedita: quella di conduttrice. La cantante è pronta a vivere una nuova avventura, in un talent show vissuto da lei come un campus scolastico: “Tornare sul luogo del delitto è bello, per me è come stare a casa, festeggio il decennale – ha raccontato a Repubblica – Il mio sarà un ruolo affettivo, mi sento come una sorella maggiore dei ragazzi”.

X Factor per lei ha rappresentato un momento di svolta, il talent infatti le ha permesso di uscire dal piccolo cerchio delle sue sicurezze per scoperchiare il suo modo di fare musica. Francesca Michielin è cambiata grazie a X Factor, ma non è stato tutto facile: “La trasformazione non è venuta naturalmente, c’è stato un lavoro. Iniziare a 16 anni ti porta a sconvolgerti fisicamente, ti vedono cambiare. C’è stata un’accettazione di me stessa, del mio corpo, della persona che sono. Se fai musica pop, c’è sempre una scelta estetica. Ho tagliato i capelli perché volevo donarli. Ho pensato: li regalo, la mia faccia si vedrà ancora meglio”.

FRANCESCA MICHIELIN: “IL FUTURO FA PAURA”

Le difficoltà non sono mancate, dunque, ma Francesca Michielin le ha affrontate con personalità, lanciando anche un messaggio molto importante: non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto psicologico. Nel dialogo con Repubblica, la 27enne ha spiegato che se c’è qualcosa che non va, è giusto farsi aiutare: “Si deve parlare di salute mentale. Nella Giornata mondiale della salute mentale è intervenuto anche il presidente della Repubblica Mattarella. La depressione esiste anche da giovani. Non c’è solo la salute fisica, se uno va dallo psicologo non è matto. Non vanno confusi i ruoli delle persone. Ci sono le amiche, i genitori: ma non posso parlare con mia madre di certe cose”. C’è grande paura per il futuro dei giovani e anche da questo punto di vista Francesca Michielin ha voluto dare un segnale. E’ vero, la sua generazione si trova davanti una crisi economica e ambientale: “Ma come scrive Marguerite Youcener: ‘Dentro di noi ci sono infiniti’, quindi infinite evoluzioni. Troverò il mio spazio di felicità”.

