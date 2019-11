Francesca Michielin, nuova canzone “Cheyenne”/ Video: “La mia anima allo stato puro”

Tra le giovani cantanti più amate d’Italia, Francesca Michielin è tornata: domani, venerdì 15 novembre 2019, il lancio del nuovo singolo “Cheyenne”. L’artista veneta è affiancata da Charlie Charles nel brano scritto insieme ad Alessandro Raina, Davide Simonetta e Mahmood, che anticipa il quarto album della 24enne: il nuovo disco – che segue Riflessi di me, di20 e 2640 – uscirà nella primavera del 2020. Una canzone molto attesa che da domani sarà disponibile su tutte le piattaforme digitale, nonché in rotazione radio: un brano romantico e nostalgico con un ritmo ballabile, evidenzia Sky Tg 24. Reduce dalla collaborazione con James Morrison nel singolo “Glorious”, Francesca Michielin è pronta per un 2020 da grande protagonista, un salto di qualità atteso dopo il percorso di formazione musicale affrontato negli ultimi anni. Senza dimenticare che il suo nome è stato più volte accostato al Festival di Sanremo 2020…

FRANCESCA MICHIELIN, ECCO LA NUOVA CANZONE “CHEYENNE”

«Questo brano mi piace definirlo puro. L’ho fatto sentire alla mamma, agli amici, a tante persone a me vicine prima di farlo uscire e ha emozionato tutti», ha raccontato Francesca Michielin in un’intervista rilasciata a Leggo, con “Cheyenne” che parla di amore ma da un punto di vista diverso dal solito: «Lo vivo come un abbandono, come quando ho dovuto lasciare il posto in cui sono nata e una relazione con un ragazzo, per trasferirmi a Milano. E da lì ho sempre fatto più fatica a mantenere vivo quel rapporto: anche se continui a voler bene a quella persona, non riesci più a essere come prima e il distacco diventa inevitabile». Una battuta sul rapporto con Mahmood, tra gli artisti che hanno scritto il testo del brano: «Con Alessandro ho un bellissimo rapporto, mi ha regalato questa canzone, scritta apposta per me».





