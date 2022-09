Francesca Michielin, nuovo singolo “Occhi grandi grandi” a X Factor 2022/ Da vincitrice e presentatrice

Francesca Michielin: a X Factor 2022 presenta il nuovo singolo “Occhi grandi grandi”

Francesca Michielin è pronta al grande debutto nelle vesti di conduttrice a X Factor 2022. Dopo la vittoria del 2011, la cantautrice e polistrumentista è stata scelta per presentare il talent show musicale di successo. Una nuova esperienza per la Michielin che ha saputo in tutti questi anni conquistare critica e pubblico con il suo innato talento. Artista, ma anche scrittrice ed ora conduttrice, a poche ore dalla vigilia della prima puntata di X Factor 2022 ha annunciato anche l’uscita di un nuovo singolo dal titolo “Occhi grandi grandi”. Si tratta di una forte ballata d’amore dall’attitudine rock, in in arrivo venerdì 9 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy.

Nel brano, scritto dalla stessa Michielin con Davide Petrella e Stefano Tognini, la cantante dice “paracadute, vorrei saltare ma si spezza la voce a un passo da te” quasi ad esprimere la paura di sentirsi incapaci di comunicare, trattenuti, nonostante la voglia di sentire il cuore volare in alto.

Francesca Michielin e l’interesse per l’ambiente

Non solo la musica nella vita di Francesca Michielin che da sempre si è interessata dei problemi ambientali. La cantautrice e polistrumentista da anni collabora con Treedom, un’azienda italiana che gestisce l’omonima piattaforma di e-commerce online che consente a chiunque di piantare alberi in diversi paesi in tutto il mondo. A raccontarlo è proprio la cantante dalle pagine di Donna Moderna: “nel 2017 ho collaborato con Treedom: ogni 200mila streaming della mia canzone 2640 veniva piantato un albero (è arrivata a 363)”. Non solo, la Michielin ha anche aggiunto: “dal 2015 faccio dischi in digipack, senza usare plastica. Cerco di essere molto attenta all’impatto dei miei tour. Sono tutte decisioni che mi vengono spontanee perché io arrivo da una famiglia dove la cultura ambientalista è sempre stata di casa. Da noi non si spreca, non si butta, da noi si riutilizza, si ricicla. Mia madre è una pioniera degli acquisti sfusi, lo fa da anni, e mi ha ispirata. E poi sono nata a Bassano del Grappa, una cittadina sul fiume protetta dalle montagne, dove la natura è lì, presente”.

Parlando proprio di quanto sia importante che ognuno faccia del suo ha detto: “nella quotidianità si possono compiere tanti piccoli atti che alla fine hanno un impatto positivo. Faccio un esempio: non tutti possono diventare vegani. Ma tenere un diario alimentare aiuta a rendersi conto di quante “risorse animali” abbiamo consumato e decidere quali sostituire con un’alternativa più sostenibile”.

