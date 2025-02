Francesca Michielin è tra i cantanti big del Festival di Sanremo 2025 con “Fango in paradiso“ e lascia ancora una volta il segno. La ex vincitrice di X Factor è alla sua terza partecipazione alla kermesse canora italiana dopo due secondi posti con “Nessun grado di separazione” nel 2016 e poi con “Chiamami per nome” con Fedez nel 2021. Questa volta è tornata con “Fango in paradiso”, una canzone d’amore potente e bellissima che mostra un lato molto intimo della cantautrice che poco prima della kermesse aveva confessato: “è nata a fine luglio e l’ho scritta in un paio d’ore. Non avevo intenzione di tornare al Festival di Sanremo”. Il ritorno all’Ariston per la Michielin arriva in un momento importante della sua vita dopo un problema importante di salute che tempo fa l’aveva anche costretta a rimandare la tournée estiva. Oggi è tutto passato, ma la polistrumentista e cantautrice è pronta a viversi questa nuova esperienza sanremese al massimo.

Peppino Di Capri, chi è: l'amore per la musica sbocciato a 4 anni/ Poi due mogli e tre figli

“Voglio proprio regalarmi questo momento di godimento” – ha detto la cantante che ha precisato di non voler fare assolutamente la vittima, ma questa canzone così corporea è arrivata proprio in questo momento della sua vita. “Dopo tutto quello che ha passato, anche il mio corpo vuole riprendersi il suo spazio. Sono qui perché voglio sentirmi viva di nuovo” – ha detto.

Chi è Vittoria Puccini, ospite a Sanremo 2025/ Dal cinema al boom televisivo in "Elisa di Rivombrosa"

Francesca Michielin a Sanremo 2025: dall’infortunio al voto social

L’arrivo a Sanremo 2025 non è partito nel migliore dei modi per Francesca Michielin che è caduta dalle scale del Teatro Ariston facendosi male alla gambe. Un piccolo infortunio che non le ha impedito di proseguire la gara e di cantare la sua “Fango in paradiso” che è una carezza al cuore. Il brano è stato accolto molto bene sia dalla critica che dal pubblico, ma non è riuscita a conquistare uno dei cinque posti disponibili nella classifica provvisoria della prima serata votata dalla Sala Stampa e Web.

Finalisti Sanremo Nuove Proposte 2025 Alex Wyse e Settembre/ Due ‘ex talent’ accedono alla finale

Sui social è un tripudio per lei, come si evince da questo post pubblicato su X: “Francesca Michielin merita il podio a Sanremo! La sua voce è un’emozione pura, incredibile! Sarebbe stato un sogno vederla brillare sul palco con quei 20 secondi da conti! Un talento che merita di essere riconosciuto”. Chissà che durante la seconda puntata con il voto del pubblico da casa non possa risalire la classifica!