Francesca Michielin senza filtri sulla sua esperienza a Sanremo 2025. Sono passate circa tre settimane dalla fine della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, ma le polemiche non sembrano essere finite. In particolare, a far discutere è ancora la classifica finale dei cantanti in gara. Il sesto posto di Giorgia ha suscitato un’ondata d’indignazione tra il pubblico, sebbene la cantante si stia rifacendo nel post-Sanremo, ottenendo un successo incredibile con il suo brano “La Cura per Me“. A deludere, poi, sono state anche le posizioni di altri artisti, tra cui proprio la Michielin.

Quest’anno, Francesca è tornata all’Ariston dopo ben quattro anni di assenza e a seguito di un periodo particolarmente difficile, durante il quale si era dovuta fermare a causa di problemi di salute, affrontando anche l’asportazione di un rene. Dopo essere arrivata sul podio sia nel 2016 con “Nessun grado di separazione” che nel 2021 in coppia con Fedez, questa volta si è classificata al 21esimo posto. Un risultato abbastanza deludente per lei, nonostante la sua canzone “Fango in paradiso” stia ottenendo un discreto successo, soprattutto tra i più giovani.

Francesca Michielin non tornerà a Sanremo 2026: la lapidaria dichiarazione

Su TikTok, un fan ha chiesto a Francesca Michielin se avesse intenzione di tornare a Sanremo nel 2026. Al che, la cantante non le ha mandate a dire e ha escluso qualsiasi possibilità di rivederla sul palco del Teatro Ariston il prossimo anno. “Sanremo 2026? Ad arrivare nuovamente 21esima? Anche no”, ha scritto, aggiungendo un cuoricino. Insomma, alla cantante sembra proprio non essere andato giù questo 21esimo posto e, soprattutto, la poca considerazione che hanno avuto le cantanti donne in quest’edizione della kermesse musicale. Ricordiamo che, subito dopo l’annuncio della cinquina finale composta da soli uomini, sui social è scoppiata una feroce polemica,.

Ospite a Verissimo, la Michielin era tornata sulla questione, sottolineando come, nella musica, le donne debbano faticare il doppio per avere gli stessi risultati degli uomini e, anche in quel caso, spesso non è abbastanza. Non è un caso, infatti, che le classifiche siano dominate da artisti uomini. Ad ogni modo, Francesca non è l’unica cantante in gara a Sanremo 2025 a non avere intenzione di partecipare alla prossima edizione. Anche Tony Effe, ospite di Alessandro Cattelan, ha dichiarato di aver chiuso per sempre il capitolo Sanremo.