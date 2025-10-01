Francesca Michielin spiazza: "Volevo ritirarmi e cambiare lavoro" e svela perché ha lasciato la manager Marta Donà, silenzio rotto: "Voglio autogestirmi"

Francesca Michielin e la confessione scioccante: “Volevo ritirarmi e cambiare lavoro”

È in piena rinascita Francesca Michielin che finalmente ha trovato la sua dimensione nel mondo della musica e l’entusiasmo degli esordi per sperimentare e fare ciò che più le piace, il suo singolo Francesca è stata una vera e propria hit questa estate ed adesso è pronta per esibirsi all’Arena di Verona. Eppure fino a pochi mesi la situazione era completamente diversa tanto che in un’intervista concessa a Rockol.it, Francesca Michielin ha confessato di aver pensato al ritiro dalla musica e addirittura cambiare lavoro.

“Pensato di mollare? Tutti i giorni. Sono una perfezionista. E poi sono ipecritica nei confronti di me stessa. Negli ultimi anni i risultati non sono arrivati. Mi sono detta: “Devo cambiare lavoro”” ha confessato Francesca durante l’intervista aggiungendo anche i motivi: “Il mondo della discografia ti chiede di essere iper performante. E io dal 2022 in poi ho certificato meno, se non zero. Andavo in studio non dico controvoglia, ma mi sentivo un soldatino: “Faccio la session, torno a casa, spero che i discografici siano contenti”. Era diventato tutto un po’ macchinoso”. La batosta finale è arrivata con la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, con il suo brano Fango in Paradiso si è posizionata ventunesima su ventinove artisti in gara ed è stata la spinta a rimettersi in discussione e cambiare approccio.



Francesca Michielin svela perché ha interrotto la collaborazione con la manager Marta Donà: silenzio rotto

Il primo passo di questa rinascita è stato interrompere la collaborazione con la sua manager Marta Donà, al suo fianco da anni e che conosce da quando aveva solo 16 anni. Francesca ha rotto il silenzio e svelato i motivi: “È una persona che stimo molto e da cui ho imparato tanto: è la migliore. A 30 anni penso di aver acquisito degli strumenti per gestirmi. Oggi sono manager di me stessa. Dopo l’Arena di Verona valuterò se continuare così o affidarmi a qualcuno”. Nel frattempo Francesca cambia look e approccio alla musica ed è pronta a mostrare questa nuova parte di se all’Arena di Verona in un concerto in cui sarà affiancata da grandi artisti come Carmen Consoli, Emma, Vasco Brondi, Levante, Max Gazzé, Bruno Belissimo e Carl Brave.