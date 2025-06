Francesca Michielin torna a parlare di un brutto periodo, perché voleva abbandonare la musica e di come si vede oggi che è in piena rinascita

Francesca Michielin e il rapporto con il suo corpo: “Oggi sono meno magra ma mi vedono più serena”

Ospite del podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio per moda, Francesca Michielin ha parlato della sua rinascita dopo un periodo complicato in cui aveva persino perso la voglia di fare musica. Dopo una malattia per cui è stato necessario asportarle un rene, una partecipazione al Festival di Sanremo che non è andata come sperato e che ha concluso al 21esimo posto in classifica ed aver chiuso con la sua storica manager Marta Donà per iniziare un nuovo capitolo, Francesca sta vivendo una seconda rinascita artistica segnata anche dal successo del suo nuovo singolo autobiografico Francesca.

Durante l’intervista, infatti, Francesca Michielin è confessato di avere nuove consapevolezze, una nuova maturità e di essere anche più serena a cominciare dal rapporto con il suo corpo che è cambiato: “Mi dico che ho dei difetti, ho delle cicatrici, ma va tutto bene perché sono parte di me. Lo ascolto di più e lo assecondo di più.” E poi ha aggiunto che pur non essendo più magra come una volta le persone la vedono più bella e più serena, ha cambiato approccio anche con il dolore che prima vedeva come una cosa da nascondere per essere sempre più performante e che adesso invece ha capito che non va sedato ma ascoltato e capito.

Francesca Michielin confessa perché aveva perso la voglia di fare musica: “Mi sentivo in trappola”

Durante la chiacchierata con Giulia Salemi nel suo podcast, Francesca Michielin ha anche confessato perché negli anni scorsi ha pensato addirittura di lasciare la musica ed oggi ha rivelato anche i motivi che l’hanno spinta verso quella drastica decisione: “Non mi sentivo più un’artigiana, mi sentivo in una sorta di trappola mentale. Poi ho capito che dovevo tornare a divertirmi” E subito dopo ha aggiunto anche le critiche al Festival di Sanremo 2025 in cui ha portato il suo brano Fango in Paradiso le hanno fatto male non solo sulle canzone ma anche sul look, oggi però ci ride sopra e va dritta per la sua strada.