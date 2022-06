Francesca Michielin/ “X Factor 2022? Chiamatemi conduttrice”

Francesca Michielin ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

C’è anche la cantante Francesca Michielin tra gli ospiti di oggi, sabato 4 giugno, di Silvia Toffanin a Verissimo. L’artista di Bassano del Grappa è carica a dovere per la nuova avventura alla conduzione di X Factor 2022, dove subentra a Ludovico Tersigni, che a sua volta aveva rimpiazzato in cattedra il mitico Alessandro Cattelan. A seguire la Michielin in questa nuova avventura un inedito team di giudici: da Fedez, che ritorna dopo anni di assenza, a Rkomi, fino ad Ambra Angiolini e il rapper Dargen D’Amico.“Chiamatemi conduttrice, perché quest’anno XFactor lo conduco io”, ha detto orgogliosa Francesca Michielin tramite un post su Instagram, annunciando che sarà lei a condurre la nuova edizione italiana del popolare talent show.

Le emozioni di Francesca Michielin: il ritorno a X Factor in veste di conduttrice

Tutte emozioni che Francesca Michielin, artista poliedrica, racconterà oggi a Verissimo, dove ripercorrerà un po’ tutte le tappe della sua carriera, ripartendo proprio da quel trionfo nel 2012 ad X-Factor. Quest’anno segna per Francesca Michielin il debutto da conduttrice, dopo aver vissuto già mesi di grande soddisfazione dal punto di vista professionale. Basti pensare che solo negli ultimi 12 mesi ha partecipato al Festival di Sanremo in veste di direttrice d’orchestra e nella serata delle cover, l’anno prima era in gara sul palco dell’Ariston con il brano Chiamami per nome in coppia con Fedez, con il quale ha centrato il secondo posto.

