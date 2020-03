Francesca Milani, morta comica di Colorado/ Gladiatrice sconfitta da male incurabile

Lutto nel mondo della televisione e dello spettacolo. Nelle scorse ore è morta Francesca Milani, più comunemente nota come la “Gladiatrice”. A darne notizia è stato il sito ufficiale dell’emittente radiofonica Dimensione Suono Roma, in cui la stessa Milani lavorava da anni. “Stamattina è arrivata in radio una di quelle notizie che non avremmo mai voluto dare – sono le parole dei colleghi – la nostra conduttrice Francesca Milani, amatissima voce de La Ritirata dei Gladiatori, ci ha lasciati per sempre”. Francesca era malata da tempo, e nella giornata di ieri ha perso la sua ultima battaglia e purtroppo anche la guerra: “Da anni – proseguono i colleghi di lavoro – Francesca combatteva una battaglia coraggiosa, da vera gladiatrice, contro un male spietato e implacabile. Ha sempre lottato col coltello tra i denti, finché ha potuto, con tutte le sue energie, senza mai risparmiarsi. Anche nei momenti più duri e dolorosi ha continuato a lavorare, ad essere puntuale in onda, ad andare in diretta radio e ad interpretare se stessa e i suoi irresistibili personaggi. Perché, prima di tutto il pubblico”.

FRANCESCA MILANI, IL RICORDO DI COLORADO

“Nei momenti più delicati la radio la affaticava – proseguono ancora gli amici, sottolineando la grande forza di volontà e la determinazione, nonostante tutto, della Milani – ma l’ha aiutata tantissimo a sentirsi viva, a non gettare la spugna, a nutrirsi di adrenalina, a curarsi con l’affetto e il calore degli ascoltatori. Non dimenticheremo la Francesca Milani gladiatrice, conduttrice, attrice. Non dimenticheremo la Francesca Milani persona, nel suo coraggio, nella sua gentilezza, nel suo sorriso, nella sua ironia, nel suo amore unico per il lavoro, per il teatro, per la radio, per il pubblico. Ma soprattutto non dimenticheremo il suo amore per la vita. Ciao gladiatrice, ciao Francesca”. Francesca Milani, oltre al suo grande amore per la radio, presenziava spesso in vari spettacoli comici nei teatri, ed è stata anche un volto della trasmissione di Italia 1, Colorado. Proprio la pagina ufficiale Instagram di questi ultimi, ha voluto ricordarla pubblicando una bella foto di Francesca e un messaggio d’addio: “Una grande donna con un grande talento che ha lottato fino alla fine. Ciao Francesca. Da tutti noi di Colorado”.

