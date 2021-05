Francesca Morvillo e Rita Bonnici, mogli Giovanni Falcone/ Nessun figlio perchè…

Giovanni Falcone, quel matrimonio don Rita Bonnici finito a causa del trasferimento a Palermo

Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia nella Strage di Capaci il 23 maggio 1992, ha diviso la sua vita privata con due donne. La prima moglie del magistrato è stata Rita Bonnici. I due si sposarono nella Basilica della Santissima Trinità del Cancelliere nel 1964. Fu un anno importante per l’allora giovanissimo Giovanni Falcone. Nel 1964, oltre a sposare la maestra elementare Rita Bonnici, infatti, Falcone vinse il concorso ed entrò nella magistratura italiana. Il matrimonio tra il magistrato e Rita Bonnici, però, non durò per sempre. La storia d’amore tra il magistrato e la prima moglie finì nel 1978. Nel 1973 la coppia si era trasferita a Trapani dove Falcone aveva cominciato a lavorare presso la sezione civile del tribunale. Nel luglio 1978 però ritornò a Palermo. In quell’anno la Bonnici deciso di non seguirlo a Palermo e il loro matrimonio finì. La Bonnici, infatti, decise di restare a Trapani.

L’amore tra Giovanni Falcone e Francesca Morvillo

Finito il matrimonio con Rita Bonnici, tornato a Palermo, Giovanni Falcone, oltre a dedicarsi a quella che era una vera missione, ritrovò l’amore accanto a Francesca Morvillo. Laureata in giurisprudenza, è stata una magistrata e accademica italiana. Dopo la fine del primo matrimonio, incontrò Giovanni Falcone con cui convolò a nozze nel 1989, dopo tre anni di convivenza. La cerimonia fu discreta e fu celebrata dall’allora sindaco di Palermo. Quello tra Giovanni Falcone e Francesca Morvillo fu un grande amore spezzato dalla mafia. Francesca Morvillo, infatti, perse la vita insieme al marito e a tre uomini della scorta, nella Strage di Capaci. Giovanni Falcone non ebbe figli da nessun matrimonio. “Non si fanno orfani”, diceva il magistrato parlando della decisione di non avere figli.

