Francesca Morvillo, moglie Giovanni Falcone e scorta/ La morte e quelle ultime parole

Sul palco del Festival di Sanremo 2022, durante la terza serata della kermesse, lo scrittore Roberto Saviano ricorderà nell’anno del trentennale la strage di Capaci, l’attentato terroristico di matrice mafiosa in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. I primi due si trovavano sulla seconda auto colpita dall’esplosione, una Croma bianca guidata dallo stesso falcone.

La prima auto, invece, portava gli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo della scorsa di Falcone. Una strage senza precedenti dalla quale sono trascorsi 30 anni, periodo in cui più volte il mondo dello spettacolo ha ricordato l’accaduto ma, soprattutto, l’operato di Falcone e di sua moglie.

La parole d’amore di Francesca Morvillo prima della strage

Come dimenticare le parole di quel messaggio che Francesca Morvillo scrisse a suo marito prima della strage. “Giovanni amore mio, sei la cosa più bella della mia vita. Sarai sempre dentro di me così come io spero di rimanere viva nel tuo cuore. Francesca”, scrisse la donna. Parole che Falcone non è mai riuscito a leggere visto che entrambi sono morti nella strage di Capaci.

