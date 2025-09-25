Tutto su Francesa Mozer, chi è la moglie di Zucchero e la madre del terzo figlio del cantante, Adelmo Blue: dal primo incontro a...

Francesca Mozer e Adelmo Blue sono la moglie e il figlio di Zucchero. Il cantautore emiliano e la compagna sono diventati genitori nel 1999, dunque oggi Adelmo Blue ha ventisei anni e dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza è diventato talent scout dell’Inter. Non ha calcato le orme del padre nel mondo dello spettacolo e della musica, ma è comunque felice e soddisfatto del percorso intrapreso.

Per quanto riguarda la storia d’amore tra Zucchero e Francesca Mozer, il primo incontro risale al 1992, anno in cui la vita coppia prese una svolta definitiva. In principio i due volevano semplicemente intraprendere una collaborazione, con Francesca Mozer che sarebbe dovuta diventare assistente dell’artista. Poi però è scattato qualcosa di speciale all’interno della coppia e il resto è storia.

Dalla storia d’amore tra Zucchero e sua moglie Francesca Mozer è nato, come dicevamo, il figlio Adelmo Blue, il terzo del cantautore. “Ora ho una doppia anima, quando ho incontrato Zucchero ho scoperto la Lunigiana”, ha raccontato in una intervista la compagna di Zucchero. Parlando della scintilla con il cantante in un passaggio sulle pagine de Il Secolo, Francesca Mozer ha ripercorso anche la sua storia e le sue radici.

“Andai a in uno dei posti più freddi dell’East a New York. C’era neve dappertutto…”, ricorda la moglie del cantante. “Ero stata allevata con sani principi, ma dopo un po’ non me la sono più sentita. […] e poi ho fatto gli affari più belli della mia vita”, le sue parole. Oggi Francesca e Zucchero sono più felici che mai l’uno al fianco dell’altro, con oltre trent’anni d’amore alle spalle ed un futuro roseo all’orizzonte.