Francesca Mozer e figlio Adelmo Blue, moglie e figlio Zucchero/ Innamorati da 20 anni

Francesca Mozer e Adelmo Blue sono la seconda moglie e il figlio di Zucchero. Un grande amore quello tra il cantante emiliano che è letteralmente rinato grazie a Francesca. La fine del matrimonio con la prima moglie Angela Figlié negli anni ’90 è stato un duro colpo per il cantautore che in diverse occasioni ha raccontato di aver sofferto anche di depressione e di momenti di grande difficoltà. Poi per fortuna nella sua vita è arrivata Francesca Mozer con cui è tornato alla vita. Ma chi è Francesca Mozer? Nasce a Pietrasanta, in provincia di Lucca, ma cresce a Fiascherino, la donna in passato ha lavorato come cacciatrice di teste per una importante società americana.

Intervistata dal XIX Secolo raccontò così quella sua esperienza negli USA: “nel 1992 sono andata a Ossinid, vicino a Sing Sing, New York. Uno dei posti più freddi dell’East. C’era neve dappertutto. D’accordo che ero stata allevata con sani principi di risparmio e dedizione al lavoro, ma dopo un po’ non me la sono più sentita. Ero nel campo dell’edilizia, e lì sono tutte famiglie siciliane. Visto che un po’ di sangue del sud l’ho anch’io, mi vedevano bene tutti. Ho fatto gli affari più belli della mia vita”. Poi ha svelato: “Ora ho una doppia anima. Da quando ho incontrato Zucchero, ho scoperto la Lunigiana. Sa, non c’è solo la gente di mare ad aver carattere. Anche là ci sanno fare. Quando rientro a casa, appendo la borsa e chiudo tutto fuori”.

Francesca Mozer e Zucchero: dal loro amore è nato Adelmo Blue

Francesca Mozer e Zucchero sono felicemente innamorati da più di 20 anni. Oggi la coppia vive in Lunigiana in una bella casa con tanto di fattoria con orti e allevamenti. Dal loro amore è nato Adelmo Blue, il figlio maschio del cantautore. Cresciuto nell’amore, Adelmo Blue pur essendo il figlio di Zucchero è coccolato, ma non viziato. Proprio il papà ha raccontato: “Blue ha una 500: non deve ostentare. Ci chiede l’Phone 11 perché i suoi amici ce l’hanno? Noi gli rispondiamo che il 6 funziona ancora benissimo…”.

Nonostante il grandissimo successo nel mondo, Zucchero non ha mai pensato di lasciare l’Italia con la sua famiglia: “sono a casa poco e non ho tempi morti lunghi in cui annoiarmi. Los Angeles è noiosa: un circolo chiuso, nei locali non si fuma, bevono birra analcolica e il mare è più bello in Italia. Francesca ha studiato a New York e ci vorrebbe tornare, ma non sento la tentazione”.



