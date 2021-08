Francesca Mozer, moglie Zucchero/ Ha origini svizzere e parla 5 lingue

Il cantautore Zucchero, pseudonimo di Adelmo Fornaciari, si è sposato in tutto due volte. Dal primo matrimonio con Angela Figliè ha avuto due figlie, Irene, anche lei cantante, e Alice, mentre dal secondo con Francesca Mozer è nato Adelmo Blue, il suo unico figlio maschio. Insieme a Francesca risiede a Casa Corvi, frazione di Potremoli, presso la tenuta Lunisiana Soul. Il nome è una crasi tra Lunigiana e Louisiana, due luoghi particolarmente cari a Zucchero che il cantautore ha voluto idealmente fondere insieme.

La Mozer, in realtà, è originaria di Pietrasanta, in provincia di Lucca, anche se ha sempre vissuto a Fiascherino, vicino La Spezia. Nata nel 1968 da padre svizzero e madre italiana, Francesca ha conosciuto Zucchero nel 1992 e da allora ha instaurato con lui una relazione che va avanti ancora oggi. Insieme, come detto, sono anche diventati genitori.

Chi è Francesca Mozer, moglie di Zucchero Fornaciari

Nella loro residenza in Lunigiana, Francesca Mozer e Zucchero Fornaciari hanno a disposizione un orto e anche diversi allevamenti. La coppia trascorre la maggior parte del tempo in questa fattoria immersa nella natura, sperimentando appieno la magia di quei posti. Non si sa se Adelmo Blue viva ancora con loro: nato nel ’99, il giovane ha 22 anni ed è praticamente la fotocopia del padre.

Ma Blue (pare che Zucchero lo chiami semplicemente così) è anche molto legato a mamma Francesca: in rete circolano diverse foto che lo ritraggono in compagnia dei suoi genitori, due personalità ingombranti e allo stesso tempo decisamente stimolanti. Anche Francesca, infatti, è una donna dal grande potenziale. “Parla cinque lingue“, ha dichiarato Zucchero a Vanity Fair, “le piace seguirmi quando le chiedo di seguirmi e mi lascia libero quando ho bisogno di essere lasciato libero”. In passato ha lavorato come head hunter, cacciatrice di ‘teste’, cioè di personale altamente qualificato in America. È cresciuta a contatto con vip del calibro di Indro Montanelli, anche se la sua vita lavorativa si è svolta perlopiù all’estero.

