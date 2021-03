Francesca Musci e Stefano Protaggi/ Esperimento riuscito a Matrimonio a Prima vista..

Francesca Musci e Stefano Protaggi sono l’esempio che forse, qualche volta, un esperimento come Matrimonio a Prima Vista Italia funziona. I due ci hanno messo il cuore, si sono piaciuti e ci hanno provato e alla fine tutto è andato come previsto tant’è che il loro rapporto all’epoca ha appassionato il pubblico che poi non ha mollato più il programma continuando a guardarlo. Da allora sono passati ormai cinque anni e si continua a parlare non solo di Matrimonio a Prima Vista ma anche dei due protagonisti che si sono sposati nel 2016 lasciando il resto della loro vita così com’è, continuando a fare il lavoro di sempre ma senza lasciarsi mai. Lui stesso rilancia: “Rifarei questa esperienza 25 miliardi di volte. Siamo a cinque anni di matrimonio: la trasmissione era del 2017 ma noi ci siamo sposati nel 2016. È stata un’esperienza unica”.

Francesca Musci e Stefano Protaggi felici e contenti dopo cinque anni di matrimonio

I due erano sconosciuti ma adesso hanno avuto tempo e modo di conoscersi andando avanti in questo Matrimonio a Prima vista che li ha tenuti insieme in tv e poi anche nella quotidianità di tutti i giorni. Al Corriere.it è Francesca Musci che spiega: “Voglio pensare che fosse tutto un gioco del destino: così diventiamo come le molte coppie che si conoscono in modo bizzarro.. Mi ha iscritto una mia amica e lo stesso è successo a Stefano. Non avevo mai visto la trasmissione e quando me ne ha parlato pensavo che fosse tutto finto: posso dire che no, proprio non lo è”. Adesso i due sono felici e ammettono che l’esperimento è riuscito, l’unico ad essere arrivato così lontano con un risultato eccellente. Ci saranno nuovi protagonisti come loro nella nuova edizione in corso in queste settimane?

