Francesca Neri, addio a Claudio Amendola dopo 25 anni?/ La malattia e l’ultima volta che ha parlato di lui…

Francesca Neri, voci sul presunto addio a Claudio Amendola

Bellissima, con un talento che le ha permesso di conquistare il cuore del pubblico e degli addetti ai lavori, Francesca Neri è la protagonista del nuovo gossip che sta surriscaldando la già caldissima estate 2022. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Diva e Donna, infatti, pare che Francesca Neri e Claudio Amendola stiano affrontando un periodo di crisi. In particolare, secondo Diva e Donna, Amendola avrebbe già lasciato la casa in cui viveva con Francesca Neri e il figlio Rocco. Da parte dei due attori non è arrivato alcun commento. Tuttavia, ribadiamo che quella di Diva e Donna è un’indiscrezione non confermata.

Da parte di Francesca Neri vige così il più stretto riserbo, L’attrice, da sempre, ha vissuto la propria vita privata con discrezione e riservatezza, evitando pettegolezzi e paparazzi. Schiva e riservata, l’attrice ha fatto un’eccezione quando ha parlato della malattia con cui ha dovuto improvvisamente fare i conti lasciandosi andare ad importanti dichiarazioni nei confronti del compagno Claudio.

L’ultima volta che Francesca Neri ha parlato di Claudio Amendola

Le voci di una presunta rottura da Claudio Amendola arrivano dopo un periodo difficile che Francesca Neri ha dovuto affrontare a causa della malattia giunta improvvisamente nella sua vita ovvero la cistite interstiziale cronica. Durante quel periodo, Claudio Amendola è rimasto sempre accanto alla Neri che, lo scorso ottobre, nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, ha parlato per l’ultima volta di lui così:

“Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui”. Da ieri, poi, sono iniziate le voci di crisi che i fan sperano che siano presto smentite.

