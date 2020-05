Francesca Neri, compagna Claudio Amendola/ Un amore lungo 24 anni e…

Pubblicità

L’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola dura ormai da 24 anni ed è più forte che mai. Anche se innamorati, la quarantena per la coppia non è sempre stata semplice da gestire. Quello che è evidente tuttavia nelle ultime dichiarazioni dell’attore, è quel grande sentimento che ancora lo unisce alla donna della sua vita. “E’ ancora così bella”, ha detto di recente a Domenica In. Poi il discorso è ritornato serio, ma non troppo, e Amendola ha parlato proprio della difficoltà di condividere per così tante ore qualsiasi spazio domestico. “Quando si sta insieme da tanti anni si capisce quando è il momento di allontanarsi”, ha detto, “per fortuna gli spazi aiutano in questo, c’è la terrazza…”. Francesca però è molto di più di una semplice compagna per Amendola. Ha quella visione severa che serve all’attore per poter giudicare in modo obiettivo il suo lavoro. “Lei sì che mi conosce bene“, ha detto tempo fa a Vanity Fair, “sia come persona che come attore, sa toccare le mie corde“. E persino dargli i consigli più corretti, come la postura dei suoi personaggi, le emozioni che deve trasmettere al pubblico. La complicità fra i due quindi non manca, anche se non hanno mai lavorato insieme. In quel caso comunque Amendola ha già in mente una possibile parte: “La vedrei nei panni di un personaggio completamente diverso da lei, un ruolo impossibile. Quello della brutta“.

Francesca Neri, compagna Claudio Amendola: gli altri amori dell’attrice

Sono stati tanti gli amori che hanno occupato il cuore di Francesca Neri, anche se solo uno è destinato a durare oltre il tempo. Parliamo ovviamente del marito Claudio Amendola, ospite de I Soliti Ignoti special vip di oggi, domenica 24 maggio 2020, in onda su Rai 1. Quali sono quindi gli altri amori della Neri? Di sicuro la recitazione e Napoli. Quest’ultima è legata ad un ricordo speciale per l’attrice, che ci porta fino a Massimo Troisi. Con lui ha girato Pensavo fosse amore… invece era un calesse. “Napoli è Massimo“, ha raccontato tempo fa a Fanpage, “ogni volta che vengo a Napoli lo penso, lo sento e tutti me lo ricordano. È incredibile come qui mi riconoscano più che a Roma. Sono passati 22 anni e sembra ieri. Massimo manca, per me era più che un regista: era un amico, un consigliere, ho trascorso molto tempo a Napoli con lui e non ho mai visto scene di delirio simili da parte della gente, che gli dimostrava spesso la necessità di avere un contatto”. A distanza di tanti anni invece, la Neri non sa ancora bene quale sia il segreto di una relazione di successo. Con Claudio condivide oltre due decenni di storia d’amore e un figlio, Rocco. “La vita privata è la cosa che condividiamo di più”, ha detto all’epoca, “gli impegni meno. Io ho lavorato meno e non ho avuto problemi a farlo, anche perchè c’era un figlio da seguire. Non ci viviamo come attori e probabilmente non so bene quale sia il segreto”.



