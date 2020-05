Francesca Neri e Marina Grande, le “mogli” di Claudio Amendola/ Che fine hanno fatto?

Pubblicità

Signori e signore oggi è la giornata di Claudio Amendola che sarà prima ospite a Vieni da Me e poi stasera protagonista del prime time di Rai1 con Nero a metà ed è facile pensare a quando, proprio in occasione delle riprese della serie, si sentì male. Al suo capezzale ci fu la moglie, Francesca Neri, colei che, a suo dire, gli ha salvato la vita: “Mi sentivo male, avevo dei dolori e respiravo a fatica. Francesca mi ha detto ‘forse è il caso che andiamo all’ospedale’ che, fortunatamente, è molto vicino a casa nostra a Roma“. Francesca Neri ha 52 anni, e da 9 è sposata con Claudio Amendola, dal loro rapporto è nato Rocco quando ancora erano solo “fidanzati”. I due hanno passato insieme molti anni prima di dirsi sì e, in particolare, sono stati fidanzati per ben 14 anni prima d arrivare all’altare. Di sicuro Francesca Neri non ha bisogno di presentazioni visto che è un’attrice affermata, famosa soprattutto per aver lavorato in Pensavo fosse amore… invece era un calesse di Massimo Troisi ma prima di lei, Claudio Amendola è stato sposato con Marina Grande.

CHI E’ MARINA GRANDE? EX MOGLIE DI CLAUDIO AMENDOLA

Anche con la prima moglie, Claudio Amendola non si è spostato oltre i limiti della sua professione visto che Marina Grande è un’attrice e doppiatrice italiana con la quale è stato sposato per ben 14 anni. Dalla loro unione sono nate due splendide figlie: Alessia e Giulia ed è proprio per loro che tra i due non è mai successo niente di eclatante o, almeno, a favore del gossip ribandendo più volte di essere rimasti legati da un forte sentimento (si sono sposati quando lei aveva 17 anni e lui 20).



