Francesca Neri: il marito Claudio Amendola e il rapporto con il figlio Rocco / “Non c’è mai stato”

Claudio Amendola vicino a Francesca Neri “nella buona e nella cattiva sorte”

Un amore forte e un legame indissolubile quello tra Francesca Neri e Claudio Amendola “nella buona e nella cattiva sorte”. Gli anni della malattia che hanno condizionato la vita di Francesca non sono stati per nulla facili ed hanno messo alla prova la coppia. È la stessa attrice a parlarne ai microfoni di Verissimo “È un uomo meraviglioso, ha detto che il suo compito era starmi vicino ma non era scontato che mi restasse accanto. Vedevo la sua difficoltà e il suo dolore e mi faceva male. Lo volevo allontanare da me per proteggerlo, invece lui c’è sempre stato e questa cosa dopo venticinque anni mi ha sorpreso”. La malattia di Francesca Neri ha portato in lei molte insicurezze sul suo rapporto con Claudio Amendola arrivando addirittura ad aver paura di perderlo “temevo che gli rimanesse impressa quell’immagine di sua madre. L’ho messo di fronte a una cosa più grande di lui. In quegli anni non ha avuto una madre, ma neanche lui c’è stato per me. Lo vedevo cambiato e questo mi ha fatto soffrire”. Ora il loro rapporto è un rapporto bellissimo come conferma la stessa attrice.

Francesca Neri malattia, cos'è cistite interstiziale/ "Perdevo il senso della realtà"

Il rapporto tra Francesca Neri e il figlio Rocco durante la malattia

Il figlio Rocco Amendola, è nato dalla storia con Claudio Amendola, con cui Francesca Neri è convolata a nozze nel 2010 a New York. Claudio Amendola ha altri figli avuti dalla precedente storia ed hanno età molto diverse: Alessia ha trentasei anni, mentre la seconda arrivata, Giulia ha 31 anni. Dunque Rocco è il figlio più piccolo della grande famiglia Amendola. E proprio come suo padre, con il tempo, è diventato un grandissimo tifoso della Roma. Per “incoraggiarlo” a schierarsi per la squadra giallorossa, papà Claudio ha raccontato di aver nascosto i pupazzi del bambino, quando aveva soltanto 2 anni e mezzo, accusando i rivali laziali di averli rubati. Durante la malattia Francesca Neri rivela com’è cambiato il rapporto con il figlio Rocco “Mio figlio Rocco non c’è stato, si è protetto e io ho veramente avuto paura di perderlo. Il terrore grande è stato che gli rimanesse impressa questa immagine della mamma dolente, immobile, depressa”.

LEGGI ANCHE:

Francesca Neri "Mia madre Loriana era anaffettiva"/ "Difficile anche un abbraccio"CLAUDIO AMENDOLA E ROCCO, MARITO E FIGLIO FRANCESCA NERI/ "Ci siamo fatti tanto male"

© RIPRODUZIONE RISERVATA