FRANCESCA NERI, MOGLIE CLAUDIO AMENDOLA/ “Mi ha salvato la vita…”

Francesca Neri è la moglie di Claudio Amendola, attore romano stasera ospite a C’è posta per te che di recente ha raccontato la loro storia in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. Nel presentare la seconda stagione di Nero a metà, la fiction che l’ha visto protagonista su Rai1 nei panni del commissario Guerrieri, Amendola ha aperto una parentesi anche sul rapporto con la moglie, anche lei impiegata nel mondo del cinema nonché madre di suo figlio Rocco Amendola. “Io sono uno tra gli uomini più fortunati del mondo”, ha dichiarato in proposito Claudio, facendo notare quanto per lui sia stato importante trovare nella Neri un’alleata nel prosieguo del suo percorso attoriale. Francesca – sostiene – “mi ha aiutato molto”, e ciò “oltre a tutto quello che gli innamorati si danno”, che di solito è più scontato. Di questo genere di sostegno, prosegue, “lei non aveva bisogno, io invece sì, e mi sono reso conto di cosa vuol dire avere un rapporto vero con una compagna e anche ammettere gli errori”.

Claudio Amendola: “Francesca Neri mi ha salvato la vita”

Nel corso della sua intervista a Serena Bortone, Claudio Amendola ha espresso tutta la sua stima e la sua gratitudine nei confronti della moglie Francesca Neri, che l’ha sempre affiancato sia sul piano umano che su quello professionale. Le sue parole hanno emozionato la stessa conduttrice, anche se non era la prima volta che Amendola si lasciava andare a dichiarazioni di questo tipo. Già in passato, infatti, l’attore aveva voluto omaggiarla rendendo noto a tutti l’affetto che provava per lei, evidente dalle parole che seguono: “Mi ha salvato la vita”. Il loro lavoro ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della loro relazione, dal momento che i due si sono conosciuti proprio sul set. E proprio durante la presentazione di Nero a metà, più di recente, Claudio ha voluto ridichiararsi a Francesca, che al contrario di lui sembrerebbe più restia a esternare i suoi sentimenti.

Francesca Neri mamma di Rocco Amendola

L’apparente riservatezza di Francesca Neri traspare anche dalla scelta – presa evidentemente di comune accordo con Claudio Amendola – di tenere loro figlio Rocco piuttosto lontano dai riflettori. Per questo di lui non sappiamo quasi niente, se non che è nato nel 1999 ed è cresciuto avendo sempre vicino la mamma. Francesca, infatti, ha scelto di occuparsi di lui a tempo pieno, rinunciando con consapevolezza a una carriera pur ben avviata nel mondo dello spettacolo. Ed ecco anche spiegata l’assenza di lei nelle ultime apparizioni dell’attore legate alla presentazione dei suoi nuovi lavori.



