FRANCESCA NERI MOGLIE DI CLAUDIO AMENDOLA/ Il figlio Rocco e il loro amore che dura da 23 anni

Claudio Amendola e il rapporto con la moglie Francesca Neri

Francesca Neri ha 52 anni, e da 9 è sposata con Claudio Amendola. I due hanno avuto un figlio, Rocco, che oggi ha 20 anni. Di recente, la bella famigliola è stata avvistata a Ponza, dove ha trascorso le prime vacanze estive. I tre hanno raggiunto l’isola a bordo di uno yacht, avvistato e prontamente fotografato dai paparazzi di Nuovo. Francesca si è concessa un bel bagno al largo, con tanto di baci e di coccole al marito Claudio. I due stanno insieme da 23 anni (9 di matrimonio e 14 di fidanzamento), ma il loro atteggiamento è ancora quello di due piccioncini. Dopo il bagno, Francesca è risalita a bordo per rifarsi il trucco, mentre Claudio ha inforcato gli occhiali da sole e si è concesso un po’ di relax. Francesca è un’attrice affermata, famosa soprattutto per aver lavorato in Pensavo fosse amore… invece era un calesse di Massimo Troisi. Un film che riflette bene la filosofia di Massimo sulla coppia.

Francesca Neri racconta Troisi

Francesca Neri racconta così la “persona” al di là dei “personaggi”: “Quando il suo personaggio dice che l’uomo e la donna sono troppo diversi per stare insieme, esprime una ferma convinzione di Troisi. Lui mi confidò che all’inizio di ogni storia d’amore desiderava sposarsi e avere figli, ma poi finiva puntualmente per ricredersi”. Perché? “Sosteneva che le donne sono troppo gelose, possessive, esigenti e lui non si sentiva alla loro altezza. Ma gli piacevano da morire e, sapendo forse che gli restava poco da vivere, non si negava conquiste ed emozioni. Quando lo conobbi, si stava lasciando con Clarissa Burt che non tollerava il suo successo con le ragazze: non gli davano pace, si presentavano a frotte anche sul set”.

Francesca Neri: “Massimo Troisi? Una persona semplice”

Il loro primo incontro fu molto fortunato, per Francesca Neri. Massimo Troisi la scelse quasi subito. Di quel periodo ricorda “l’entusiasmo incontenibile dei fan di Massimo”: “Giravamo a Napoli dove lui era popolare come Maradona e veniva assaltato dalla folla. Da una parte ne era felice, dall’altra viveva questo enorme successo come un disagio. Era riservatissimo, refrattario a qualunque presenzialismo o mondanità. Finito il lavoro sul set, ci chiudevamo in albergo dove una sera si presentò Pino Daniele”. Troisi era un ottimo professionista. La Neri lo descrive così: “Amava fare le cose alla perfezione ma sul set non c’è mai stata una tensione, un’arrabbiatura, un litigio. Lo amavano tutti. Non riusciva a dare ordini nemmeno ai camerieri filippini che si prendevano cura della sua villa ai Parioli. Era un vero signore, elegantissimo nella semplicità che gli veniva dalle origini modeste”.



