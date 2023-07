Francesca Neri: nuovi flirt all’orizzonte?/ La malattia l’ha ‘totalizzata’: “Pensai ad un gesto estremo”

Francesca Neri, periodo difficile tra la malattia e la separazione da Claudio Amendola

Nuovi flirt all’orizzonte per Francesca Neri dopo la separazione da Claudio Amendola? Non è dato sapersi, anche perché l’attrice è sempre stata piuttosto riservata e abbottonata sulla propria vita privata, come testimoniano gli ultimi anni lontani dalle scene. Per l’ex compagna di Claudio Amendola non è stato un periodo facile, soprattutto a causa di una cistite cronica interstiziale, la malattia che l’avrebbe trascinata in una profonda depressione. “Non ho mai avuto paura del la sofferenza, ma il dolore fisico costante mi ha fatto perdere il controllo e il contatto con la realtà. Piano piano ti chiudi in te stessa, ti allontani da tutto e da tutti e subentra la depressione”.

“Ho pensato di fare un gesto estremo perché in quel momento lo vedevo come una liberazione, una via d’uscita“, ha raccontato tempo fa Francesca Neri. All’epoca, al suo fianco, c’era ancora Claudio Amendola, che indipendentemente dalla piega che avrebbe poi preso la loro relazione, le è sempre rimasto vicino: “Ha detto che il suo compito era starmi vicino, ma non era scontato”.

Francesca Neri e l’importanza di imparare a convivere con la malattia

Per quanto concerne la malattia, ovviamente, Francesca Neri le ha provate davvero tutte per ritrovare il proprio equilibrio interiore, e oggi il peggio sembra alle spalle. La fase acuta della malattia, infatti, pare passata. Per tre anni Francesca Neri ha dunque combattuto contro la cistite interstiziale, una condizione infiammatoria cronica della vescica, che può colpire soggetti di qualsiasi età e sesso, ma che è più frequente tra le donne. Non sono del tutto chiare le cause di questa sindrome e non c’è una cura definitiva. Come raccontato dall’attrice occorre imparare a convivere con la malattia, cercando di fare a meno di tutto quello che potrebbe aumentare il dolore.

