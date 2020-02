Francesca Novello, chi sono le ex fidanzate Valentino Rossi?/ Da Linda Morselli a Martina Stella

La bellissima Francesca Sofia Novello, che calca il palcoscenico dell’Ariston per la quarta serata di Sanremo 2020, è solo l’ultima di una lunga schiera di magnifiche fidanzate di Valentino Rossi. Il Dottore del motociclismo italiano ha avuto al suo fianco molte belle donne, alcune famose e alcune no. Tra i primi flirt si ricorda sicuramente quello con Martina Stella. Una storia che nasce nel 2002, quando l’attrice era costantemente sotto i riflettori anche per il successo ottenuto con il film L’Ultimo bacio. La loro è stata una relazione breve ma molto intensa, fatta di grande passione. Lei è stata la prima donna nota con la quale Rossi si è fidanzato. Valentino Rossi ha poi avuto una relazione con Aura Rolenzetti, quattro anni di fidanzamento con la modella diventata famosa al grande pubblico dopo la partecipazione di un reality nel 2010.

Valentino Rossi, da Linda Morselli a Maddalena Corvaglia: ex fidanzate e presunti flirt

Tra le ex fidanzate di Valentino Rossi ricordiamo anche Linda Morselli. La scintilla tra i due è scoccata grazie ad una dichiarazione rilasciata da lei in un’intervista: “Il mio campione preferito? Valentino”, fece sapere. Lui la chiamò per ringraziarla e da lì ebbe inizio tutto. La loro relazione è durata quattro anni, dal 2012 al 2016. Tra le tante ex del Dottore c’è anche Florinda Giamè, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e Marwa Klebi ragazza però estranea al mondo dello spettacolo, con la quale Rossi è stato da 2009 al 2012, poi un ritorno di fiamma nel 2016 dopo la fine della storia con la Morselli. Tra i flirt di Valentino Rossi vanno sicuramente citati quello con Maddalena Corvaglia, Fernanda Lessa ed Elisabetta Canalis, anche se quello con quest’ultima in particolare è stato più volte smentito.

