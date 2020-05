Francesca Novello, fidanzata Valentino Rossi/ “Superato test convivenza: siamo sereni”

Pubblicità

Sono giorni di amore e serenità per Francesca Novello e Valentino Rossi. I due rimasti bloccati in quarantena a Tavullia infatti paiono aver superato brillantemente il test della convivenza e non sono poche le indiscrezioni che vedono per la bella coppia già un prossimo matrimonio. A rivelarci tutto questo in questi giorni è stata la stessa fidanzata del campionissimo della Motogp, che in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha dichiarato: “Ai primi di marzo ero scesa a Tavullia per rilassarmi. Sarei dovuta rimanere una settimana, ma è scattato il lockdown. In questa tragedia immane ho avuto una piccola, grande consolazione: passare la quarantena col ragazzo che amo”. Dunque nessuna nuvolaglia nel cielo della bella coppia, che pare uscire ancor più rafforzata da questo periodo duro, di reclusione forzata entro le mura domestiche.

FRANCESCA NOVELLO E VALENTINO ROSSI: SUPERATO TEST CONVIVENZA

La modella, nel lungo intervento concesso ad Oggi dunque, dà voto pieno al test di convivenza forzata con Valentino Rossi: “La convivenza? Non superata, di più: superata con lode. Per la prima volta abbiamo vissuto a lungo insieme, da soli, e non ci sono state sorprese: stiamo benissimo, siamo innamorati e sereni”. Benché questo non sia un periodo facile, pure per il pilota della Motogp, impaziente di conoscere quale sarà il suo destino e quello della stagione 2020 del Motomondiale (interrotta per l’emergenza coronavirus), pure regna il sereno in casa. E sempre raccontando della quarantena ecco che la Novello aggiunge: “Ci svegliamo sul tardi, facciamo colazione, ci alleniamo e poi facciamo un giretto con i nostri due cani, Penelope e Ulisse. A pranzo e cena andiamo a mangiare dalla Stefi, la mamma di Vale, che è bravissima. Poi, maratona di film e serie Tv fino a notte fonda”. Una quotidianità semplice dunque, ma pieno d’amore per la bella coppia, più forte che mai.



