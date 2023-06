Francesca Pascale, chi è l’ex compagna di Silvio Berlusconi/ “Lui sapeva che ero bisex”. Paola Turci…

Chi è Francesca Pascale, la storica ex di Silvio Berlusconi

Francesca Pascale è stata la compagna di Silvio Berlusconi dal 2012 al 2019: oggi ne piange il lutto dopo la morte avvenuta all’ospedale San Raffaele, anche se da tempo ormai i rapporti si erano “raffreddati”. Il leader di Forza Italia conobbe la ragazza quando era appena diventata maggiorenne e ricopriva il ruolo di rappresentante d’Istituto. La partenopea classe ’85 ereditato dai suoi genitori l’orientamento politico nonché “un’adorazione vera”, al punto che un anno dopo avrebbe fondato il comitato “Silvio ci manchi”. A soli 20 anni sarebbe successivamente entrata nel consiglio provinciale di Napoli con il Popolo della Libertà, con delega allo Sport e allo Spettacolo. È in questo periodo che gli incontri si fecero sempre più frequenti nonché pian piano anche intimi.

L’annuncio della nascita della coppia venne dato però soltanto nel 2012, quando lei aveva 27 anni e lui 76. A corteggiare per anni Silvio fu proprio Francesca. “Quando mi sono messa in testa di arrivare a Berlusconi ero ancora minorenne, mi ha sempre affascinata”, ha ammesso in una intervista a Vanity Fair nel 2013. È per questo motivo che alla prima occasione utile gli lasciò il numero di cellulare. “Non mi piaceva solo il politico: era l’uomo che volevo, ma lui era un uomo sposato, padre di famiglia, e questo lo volevo rispettare. Sono orgogliosa di averlo fatto”. Quando il politico divenne libero, l’inizio della storia d’amore durata 8 anni.

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi: la rottura e il matrimonio con Paola Turci

La storia tra Silvio Berlusconi e la ex compagna Francesca Pascale sarebbe finita nel 2019. “Sul piano personale è successo quello che accade a tutte le coppie che si separano: quando non si va d’accordo è meglio dividere le strade. A lui mi lega un sentimento felice e indelebile”, ha raccontato in passato in una intervista al Corriere della Sera. È proprio in quel periodo che l’attivista conobbe l’attuale moglie, Paola Turci. Le due vennero paparazzate su uno yacht e l’indiscrezione fece molto discutere, anche perché anni prima la diretta interessata aveva ammesso che si sarebbe potuta innamorare di una donna.

“La mia bisessualità non l’ho mai nascosta alle persone care della mia vita che ho amato profondamente, anche a Silvio Berlusconi”, ha ribadito nei mesi scorsi riportando alla luce quanto accadde in quell’anno. Le due alla fine sono convolate a nozze nel luglio del 2022 a Palazzo dei Priori a Montalcino di fronte al sindaco Silvio Franceschelli. Una cerimonia molto intima, lontano dai riflettori. “Ci siamo scelte”, hanno scritto sui social network annunciando il lieto evento.











