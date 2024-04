Francesca Pascale, chi sono i genitori?/ “La malattia di mia madre mi fece avvicinare a Berlusconi”

Francesca Pascale è tra gli ospiti della prossima puntata di Belve, nella quale racconterà aòlcuni particolari della sua vita privata e professionale. L’ex politica e modella è più conosciuta al grande pubblico per essere stata la compagna per molti anni di Silvio Berlusconi, e successivamente per il famoso coming out arrivato in occasione dell’annuncio della relazione con la cantante Paola Turci. Dei genitori di Francesca Pascale, Giuseppina e Rosario, non si sa molto a parte qualche dichiarazione rilasciata nel corso degli anni, tra cui quella storica e soprattutto scomoda che suo padre fece in occasione del risultato ottenuto dal Movimento 5 stelle alle elezioni politiche del 2018.

Quando dichiarò apertamente il suo supporto al partito di Di Maio, non nascondendo anche un certo disprezzo nei confronti dei leader precedenti, compreso lo stesso Cavaliere alla guida di Forza Italia. Nell’occasione, Rosario Pascale infatti scrisse su Facebook: “Gli italiani onesti si sono liberati da chi gli ha distrutto la vita“, e anche precedentemente, durante la relazione della figlia con Berlusconi, pare ci fossero stati stati altri attriti tra i due, sempre a causa di differenti visioni e posizioni politiche.

Rosario e Giuseppina, chi sono i genitori di Francesca Pascale: la malattia della madre e la relazione con Berlusconi

Tra i genitori di Francesca Pascale la madre, Giuseppina, è morta nel 2007 dopo aver scoperto di essere malata. Proprio questo evento, secondo quanto dichiarò l’ex di Berlusconi fu uno delle cause dell’avvicinamento, non solo politico, tra i due. Come affermò in un’intervista al settimanale Chi, parlando del rapporto con Silvio, a partire dal primo incontro del 5 ottobre 2006, durante la carriera politica come consigliere provinciale a Posillipo, Francesca Pascale scopre che sua madre è affetta da un tumore allo stomaco particolarmente aggressivo.

Per questo motivo, nel corso del ricovero per un intervento a Villa Betania, chiede l’intervento del Cavaliere per un trasferimento al San Raffaele di Milano. Purtroppo però per Giuseppina Pascale non c’è nulla da fare, e proprio dopo la morte di sua mamma, inizia la relazione tra i due, con il trasferimento a Roma, e poi ufficializzata con l’annuncio del fidanzamento nel 2012.











