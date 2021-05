Francesca Pascale: “Coltiverò cannabis”/ “Paola Turci? Giudizi feroci su di noi”

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha rilasciato in queste ore un’intervista al quotidiano “Il Mattino”, dopo anni di silenzio. La donna ha innanzitutto parlato dei suoi progetti per il futuro: “Voglio una vita più autentica, soprattutto perché la vita a 36 anni cambia, così come i sogni e le priorità. Creerò un’azienda agricola che si occupi della coltivazione e lavorazione della cannabis light, facendo lavorare tutte quelle donne che, una volta uscite dal carcere, hanno bisogno di qualcuno che dia loro una seconda possibilità. Un progetto sociale, ambizioso, fatto in sinergia con le associazioni. È proprio la legalizzazione della cannabis un altro tema che mi vede molto lontana da una certa brutta Destra”.

Francesca Pascale, compagna Paola Turci/ "Spunta un anello", fidanzamento ufficiale?

A livello di vita privata, alla donna sono stati attribuiti flirt con la cantante Paola Turci. A proposito di queste irruzioni nella sua intimità, la Pascale ha asserito: “Sono serena, non nascondo che è stato difficile superare la ferocia del giudizio che mi è crollato addosso. È stato uno dei periodi più difficili della mia vita”.

Paola Turci e Francesca Pascale si sono lasciate?/ "Storia conclusa dopo il bacio..."

FRANCESCA PASCALE: “PARTECIPERÒ ALLA MANIFESTAZIONE PRO DDL ZAN”

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata a “Il Mattino”, Francesca Pascale ha annunciato che prenderà parte alla manifestazione pro Ddl Zan e si è detta molto rammaricata, invece, nel non vedere personaggi dello sport, della moda e di altri settori aderirvi. “Voglio ringraziare Alessandro Zan per aver scritto questa legge, purtroppo le Destre hanno sempre dato il peggio su questo tema. Vorrei anche ringraziare Arcigay Napoli, Antonello Sannino e i suoi colleghi, per aver portato a termine l’iniziativa di recuperare dal Comune una struttura da adibire a casa di accoglienza per tutti i ragazzi vittime dell’omofobia, cacciati da casa”. Dopo avere ammesso che Silvio Berlusconi “è e sarà sempre l’uomo più importante della mia vita”, Francesca Pascale ha sottolineato come la politica l’abbia sempre appassionata: “Forza Italia è stato il primo partito ad aprire alle adozioni omosessuali. Questo per me è un punto che mi rende orgogliosa, perché quell’apertura la fece proprio Berlusconi insieme a Mara Carfagna. I liberali hanno sempre dato buoni frutti in Forza Italia, per questo andavo fiera della mia appartenenza politica”.

LEGGI ANCHE:

Francesca Pascale/ “Maria Paola e Willy? Politica omofoba alimenta questi assassini”

© RIPRODUZIONE RISERVATA