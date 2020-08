Francesca Pascale e Berlusconi/ “Gelo dopo foto con Paola Turci, attesa buonuscita”

Negli ultimi giorni Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, è una delle protagoniste più chiacchierate del gossip nostrano. Si è parlato di una buonuscita da 20 milioni in favore della Pascale ma le cose potrebbero essere nel frattempo cambiate. A svelare nuovi retroscena sulla fine della relazione tra la donna e l’ex Presidente del Consiglio è il portale Dagospia secondo il quale la Pascale avrebbe chiesto 30 milioni di buonuscita ma a quanto pare il contratto da 20 milioni e l’assegno di “mantenimento” da un milione di euro non sarebbe stato ancora firmato da Berlusconi, che avrebbe invece voluto concludere con 5 milioni. Cosa è successo nel frattempo? L’avvocato Niccolò Ghedini, legale di Berlusconi, non sarebbe del tutto convinto dell’accordo tra i due ex. Era stato proprio lui in un comunicato firmato dall’ufficio stampa di Forza Italia, lo scorso 4 marzo, a precisare come tra i due nonostante la profonda amicizia “non vi è alcuna relazione sentimentale o di coppia”. Si tratterebbe, scrive Dagospia, di una precisazione “per evitare una eventuale causa legale della Pascale al fine di ottenere un risarcimento per la convivenza more uxorio (cioè, senza vincolo matrimoniale)” dopo un fidanzamento lungo 10 anni.

FRANCESCA PASCALE E SILVIO BERLUSCONI: GLI ATTUALI RAPPORTI

E’ sempre Dagospia a fornire ulteriori dettagli del presunto accordo raggiunto tra Silvio Berlusconi e la ex compagna Francesca Pascale, chiarendo: “pur lasciandole Villa Maria in comodato d’uso (con una coppia di domestici filippini e spese di gestione pagate), alla Pascale sono stati tolti gli autisti che aveva sempre a disposizione e la possibilità di viaggiare con gli aerei privati messi a disposizione” da Berlusconi. Ed infatti Dagospia conferma che non di rado è possibile vedere, ultimamente, la Pascale alla guida della sua auto o in aeroporto mentre fa la fila al checkin “come una qualunque mortale”. In merito agli attuali rapporti, a quanto pare sarebbe calato un po’ di gelo tra i due. E’ sempre il portale di Roberto D’Agostino a svelare: “Intanto, i rapporti tra l’ex Calippa e il satrapo di Arcore si sono raffreddati, ridotti a rare e sbrigative telefonate. Molto attenta a non fargli perdere la santa pazienza prima di raggiungere l’agognato accordo economico”. Per questo, prosegue, eviterebbe interviste incentrate sul loro rapporto passato e presente ma soprattutto dettagli sulla nuova relazione di Silvio con la deputata Marta Fascina, fino a poco tempo fa sua amica intima. A rendere il rapporto sempre più debole anche le foto della “storia sentimentale esibita della Pascale con Paola Turci, nota per aver interpretato “Devi andartene”, una rovente canzone contro il Banana”.



