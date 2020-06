Francesca Pascale e Paola Turci “amiche speciali”/ L’ex di Berlusconi si consola…

Francesca Pascale e Paola Turci pizzicate insieme sul litorale romano mentre portano a spasso i cagnolini. L’ex di Berlusconi si consola così dopo 12 anni d’amore vissuti con il leader di Forza Italia. Un amore a lungo criticato e spesso oggetto di polemiche, ma che la Pascale ha portato avanti nonostante tutto e tutti. Qualcosa però è andato storto, visto che dopo 12 anni d’amore lo scorso marzo con un comunicato diramato da Forza Italia la coppia ha ufficializzato la separazione. In realtà la notizia era già nell’aria, visto che il Cavaliere era stato pizzicato dal settimanale Diva e donne intento a trascorrere un bel fine settimana in Svizzera con la deputata Marta Fascina. Poi è arrivato il Coronavirus e la conseguente quarantena e lockdown che Berlusconi ha trascorso in Francia, in Costa Azzurra da solo senza la sua compagna. Della Pascale, infatti, si erano perse le tracce, ma ecco spuntarla all’improvviso sulle pagine di Diva e donne in compagnia di Paola Turci. Le due sono state fotografate insieme sul litorale laziale in compagnia dei loro cagnolini e dalle foto la ex first lady sembra aver ritrovato il sorriso.

Francesca Pascale single dopo Silvio Berlusconi

Dopo la fine della storia d’amore con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale si consola con Paola Turci? Tuona così il titolo pubblicato sul nuovo numero di Diva e donna che ha sorpreso la politica e la cantautrice romana insieme sul litorale laziale. A sorpresa, infatti, la Pascale si è fatta pizzicare in compagnia dell’interprete di “Fatti bella per te”; un’amicizia finora tenuta segreta e lontana dai riflettori, ma guardando le foto tra le due sembrerebbe esserci una grande complicità. Le due amiche sono state sorprese per le strade del litorale romano, dove la Turci ha una casa, intente a portare a spasso i loro amici a quattro zampe essendo entrambe molto amanti degli animali. Non solo la passione per gli animali, visto che la Turci e la Pascale condividono anche lo stesso interesse per alcuni temi importanti come i diritti civili, il movimento Lgbt e le famiglie arcobaleno. In passato, infatti, proprio la Di Pascale parlando di sè dichiarò: “non ho mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà…”. Anche Paola Turci parlando del suo privato ha più volte precisato: “dicono di me che sono lesbica e non è vero, ma non mi dispiace… Io non dico che sono né quello né quell’altro perché per me è una cosa normale”.



