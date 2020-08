Francesca Pascale e Paola Turci, bacio appassionato in barca/ Foto, gossip confermato

Quella che solo pochi giorni fa è stata definita come “un’amicizia molto speciale” si è dimostrata essere davvero qualcosa in più. Francesca Pascale e Paola Turci sono state paparazzate insieme in barca, intente a scambiarsi affettuosità e, soprattutto, un appassionato bacio. A beccarle è stato il settimanale Oggi, nel numero in edicola da domani 6 agosto. “Francesca Pascale e Paola Turci sono in vacanza in Cilento. – si legge in anteprima su Oggi – Le immagini esclusive mostrano l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi Francesca Pascale e l’amica Paola Turci che si baciano e si scambiano affettuosità.” Ma non è tutto perché la showgirl e la cantante “se la godono su uno yacht da 25 metri che si può noleggiare a 60 mila euro alla settimana”.

Francesca Pascale con Paola Turci dopo la rottura con Silvio Berlusconi

Ricordiamo che Francesca Pascale ha interrotto la relazione con Silvio Berlusconi ad inizio anno. L’accordo economico tra i due sarebbe di 20 milioni di euro e poi un assegno da 1 milione di euro l’anno, secondo quanto sostiene sempre il settimanale. La notizia dell’addio è arrivata proprio durante il lockdown, anche se le notizie di crisi tra i due esistevano ormai da tempo. L’ex primo ministro, 83 anni, e la 36enne sono stati insieme per quasi 10 anni prima di dirsi definitivamente addio. Oggi però la Pascale sembra aver trovato la gioia e l’amore tra le braccia della cantante Paola Turci. La loro, più che un’amicizia speciale, pare sia ormai una vera e propria relazione.



