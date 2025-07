Francesca Pascale esplode a Filorosso: “Voi odiate i ricchi!”, caos in studio con Cacciari, gelo in diretta su Rai 3.

A Filorosso è successo il caos. A Rai 3 Francesca Pascale è sbottata contro Tommaso Cacciari (nipote di Massimo) su un tema delicato per Venezia e non solo: il matrimonio tra Lauren Sanchez e Jeff Bezos. Cos’è successo? Il magnate è riuscito a far litigare anche la Pascale in puntata dopo che la donna ha deciso di difendere a spada tratta il neo-sposo annientando a parole Cacciari, il quale invece si è opposto con tutte le sue forze al matrimonio veneto.

“Qual è il suo piano economico? Dare la caccia ai ricchi che creano indotto e hanno dipendenti? Se Bezos licenzia 1 milione e mezzo di dipendenti chi li assume, Landini?” ha detto Francesca Pascale. Alle sue parole Cacciari si è subito allarmato e ha parlato dei cosiddetti blocchi giudiziari pagati proprio dal potente Amazon. Al che, l’ex compagna di Silvio Berlusconi non ha di certo optato per il silenzio: “Ma ancora? Voi avete un problema con la verità, voi avete un problema con la libertà dell’altro“, ha risposto: “Vi dà fastidio che un altro sia più ricco, questo è il vero problema. A lei di Venezia non gliene frega niente, altrimenti la Coca Cola a 10 euro non la farebbe vendere nei bar.“.

Francesca Pascale a Tommaso Cacciari: “Si vergogni”, caos a Filorosso

Insomma, secondo Francesca Pascale a Tommaso Cacciari “rode” per via della ricchezza di Jeff Bezos. Ad un certo punto, a Filorosso si è andati completamente fuori controllo ed è scoppiata la lite in diretta. Cacciari, infatti, ha tirato in ballo persino suo figlio dicendo che abita a Venezia e quindi è molto più coinvolto di quanto si pensa. “Si vergogni“, ha replicato Francesca Pascale, “lei ha strumentalizzato un matrimonio che ha portato lusso, successo e indotto a questo Paese. Le persone che scelgono il Made in Italy devono essere rispettate, vergognatevi!“. Da quel momento la conduttrice Manuela Moreno ha dovuto ripristinare l’ordine in trasmissione, altrimenti sarebbe scoppiata una bomba troppo forte.