Francesca Pascale, lacrime per Silvio Berlusconi al Podcast Un altro Pianeta: cos'ha rivelato sull'ex Premier e compagno della sua vita.

Francesca Pascale ricorda Berlusconi: “Non me l’hanno fatto salutare“

Dopo diverso tempo Francesca Pascale è tornata a parlare di Silvio Berlusconi, con cui aveva avuto una storia d’amore durata per più di dieci anni. L’ex Presidente del Consiglio dei ministri è morto a 89 anni il 12 giugno 2023, e la donna non ha potuto salutarlo per l’ultima volta, rimanendo con la sofferenza e il profondo dolore di non avergli detto l’ultimo addio. L’ex compagna del Cavaliere si è raccontata al Podcast Un altro Pianeta rilasciando dichiarazioni scioccanti riguardo al suo ricordo del Premier.

“Per me Berlusconi da un momento all’altro ritorna“, spiega Francesca Pascale, dicendo che secondo lei questo pensiero non può esistere in una persona sana. Al che, la conduttrice le fa notare che probabilmente non è riuscita ad elaborare il lutto e convincersi che sia defunto. Secondo la Pascale, il fatto di pensare che Silvio sia ancora vivo risiede nel dolore di non averlo salutato l’ultima volta. Spiega che non le è stato permesso: “Domandi il perché. Non lo so. Cosa ho fatto non lo so, se non il fatto di aver rotto degli schemi, degli equilibri che non vanno assolutamente toccati in quei contesti“, continua.

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi, come si sono conosciuti e perchè si sono lasciati

Francesca Pascale si confida nel Podcast Un altro Pianeta, e racconta che mai avrebbe pensato che le condizioni di Silvio Berlusconi fossero così gravi da portarlo via. Oggi prova tanta rabbia per non averlo potuto salutare, e pensa che l’impedimento ad un ultimo addio sia stato incredibilmente eccessivo. Francesca Pascale e l’ex Presidente del Consiglio si sono conosciuti nel 2006 quando lei aveva poco più di vent’anni ed è una degli attivisti di Forza Italia. Iniziano poi una storia d’amore dopo essersi incontrati per un appuntamento a Villa Certosa. Nel 2012 consolidano la relazione e si raccontano in una lunga intervista.

Nel 2020 Francesca Pascale e Silvio Berlusconi si lasciano, dopo essersi resi conto che la differenza d’età rende le cose troppo difficili. Nonostante tutto, i due rimangono ottimi amici con un grande legame, tanto che l’attivista lo ricorda ancora oggi con le lacrime agli occhi e non si trattiene dallo spendere parole commoventi nei confronti dell’imprenditore ancora oggi, a due anni dalla sua morte.