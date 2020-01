Francesca Pascale “Marta Fascina dorme ad Arcore”/ “Ha deciso Ronzulli, Berlusconi..”

Francesca Pascale fa chiarezza su Marta Fascina e sul suo rapporto con Silvio Berlusconi. Negli ultimi giorni sono circolate voci su una possibile nuova storia d’amore per il leader di Forza Italia, con deputata azzurra di 30 anni: anche lei napoletana come la Pascale, sarebbe stata vista a più riprese ad Arcore. Come dicevamo, la compagna di Berlusconi ha tenuto a precisare la situazione ai microfoni di Novella 2000, smentendo la rottura tra lei e l’ex presidente del Consiglio: «E’ stata messa al fianco del mio Presidente dalla senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore». Tra Marta Fascina e il Cavaliere, dunque, solo un semplice rapporto di lavoro: «Silvio lavora sempre e che da sempre ha i suoi collaboratori in casa».

FRANCESCA PASCALE: “ECCO LA SITUAZIONE TRA MARTA FASCINA E BERLUSCONI”

Marta Fascina dorme ad Arcore ma non con Silvio Berlusconi, ovviamente, e la stessa Francesca Pascale precisa ai microfoni di Roberto Alessi: «E Silvio dorme sempre da me, nella casa dove vivo, a pochi chilometri con i nostri cani». Nessun cambiamento nel rapporto tra lei e il leader di Forza Italia, così come nessun tradimento con la bella deputata azzurra, che ha 50 meno di lui. Anche perchè in caso contrario, la fidanzata del Cavaliere non avrebbe dubbi su cosa accadrebbe: «Se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto».

