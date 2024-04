Francesca Pascale: “Matrimonio con Berlusconi? Mai pensato, sarebbe stato finto”/ Stoccata a Marta Fascina

Francesca Pascale e le rivelazioni sul possibile matrimonio con Silvio Berlusconi a Belve

Nel corso della sua intervista a Belve, Francesca Pascale ha parlato anche del possibile matrimonio con Silvio Berlusconi. Un argomento toccato da Francesca Fagnani, che ha dunque chiesto alla sua ospite se ci abbia mai pensato e se avrebbe voluto convolare a nozze col Cavaliere. La risposta di Pascale non solo è stata negativa, ma ha anche lanciato una stoccata neppure tanto velata a Marta Fascina, la compagna di Berlusconi negli ultimi anni della sua vita.

Fagnani ha ricordato a Francesca Pascale di quando disse che “che chiedeva tutti i giorni a Berlusconi di sposarla”. L’ospite ha però smentito, dichiarando: “No, affatto, non ho mai sentito la voglia di sposarmi, anche perché poi magari mi sposava ed era finto e francamente piuttosto che finto, meglio niente”. Le parole di Francesca Pascale sul matrimonio con Berlusconi sono apparse subito una chiara frecciatina a Marta Fascina, che con il Cavaliere ha celebrato un matrimonio ‘simbolico’, e dunque di fatto ‘finto’.

Francesca Pascale lancia una stoccata a Marta Fascina, ultima compagna di Berlusconi

Francesca Fagnani non si è lasciata sfuggire la stoccata, sottolineandola alla diretta interessata, che ha però smorzato la forza delle sue parole, dichiarando: “Non posso giudicare un deputato della Repubblica Italiana, non me la sento”. La conduttrice di Belve ha poi ricordato che la 38enne campana, a proposito della ‘finta’ festa di matrimonio, disse che “se fosse stata invitata, ci sarebbe andata fumando una joint”. Pascale, ridendo, ha ammesso: “Sì, mi sarebbe piaciuto fumarmi un cannone”. Poi, chiudendo l’argomento matrimonio Berlusconi, Francesca Pascale ha lanciato un’altra stoccata: “Berlusconi era lucido, certe sciocchezze non le ha mai fatte con me”.

