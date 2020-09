Francesca Pepe/ Troverà l’amore dentro la casa del Grande Fratello Vip?

Francesca Pepe varcherà la soglia del Grande Fratello Vip 5 per trovare l’amore? La modella ha rivelato infatti a Sorrisi di essere single e come sappiamo la casa è sempre stata utile a tutti i concorrenti delle passate edizioni per far sbocciare flirt improvvisi. A partire da oggi, venerdì 18 settembre 2020, la Pepe sarà una delle concorrenti ufficiali dell’edizione in corso e farà di tutto per vincere. Dovrà superare però le sue paure, come quella per la convivenza e l’obbligo di condividere il bagno con le altre persone. “Sono facilmente irritabile”, aggiunge, dichiarandosi però pronta per aiutare tutti e diventare un punto di riferimento per il cast. “Diamanti su di me, idratazione. Ho bisogno di una vacanza“, scrive instanto sui social, conquistando i fan con uno scatto in bikini leopardato. Clicca qui per guardare la foto di Francesca Pepe. Grazie alle Stories, scopriamo invece che ha fatto colazione al mattino presto, con caffellatte e ben due paste ricciarelle.

Francesca Pepe, uno dei volti meno conosciuti: chi è?

Quello di Francesca Pepe è forse uno dei volti meno conosciuti del Grande Fratello Vip 5. La modella è nota per aver vinto in passato il titolo di Miss Europa, ma i telespettatori potrebbero non avere alcuna idea di chi sia. Basta fare però un piccolo tuffo nel passato per trovarla al fianco del critico d’arte Vittorio Sgarbi. Fra i due era nata una grande passione nel 2017 e si era parlato persino della possibilità che andassero a convivere da un momento all’altro. In base a quanto dichiarato all’epoca da Sgarbi, è stato lui ad agganciare la modella per strada, mentre lei si stava specchiando nella vetrina di una mostra d’arte allestita a Sanremo. “Come non chiederle di accompagnarmi?”, ha detto a Vanity Fair, “lei ha accettato l’invito, ma poi io ho litigato con il produttore della mostra e così ho deciso di appartarmi con Miss Europa. Nel diario della nostra vita avremo da raccontare anche questo rifugio a Sanremo”. A discapito dei 40 anni che li dividono, Sgarbi aveva sottolineato di vedere la Pepe molto più anziana, per via della sua saggezza e maturità. “Io sono una donna romantica e fedele, ma non credo nella fedeltà degli uomini”, aveva aggiunto lei.

