FRANCESCA PIANGE PER IL FIGLIO DAVIDE/ Lui: “Lasciami in pace!” (C’è posta per te)

Davide non rimane impassibile di fronte alle lacrime di sua madre Francesca e sua nonna Gianna. Anzi, il ragazzo crolla a C’è posta per te e finisce per piangere a sua volta. Eppure ammette di essere molto ferito da quello che è successo e confessa di averla anche cacciata più volte di casa. Maria De Filippi, proprio in merito a questo dettaglio, cerca di farlo ragionare: “Non è facile poi tornare quando ti cacciano sempre, capisci.” Davide però è deciso a non perdonarla: “Io ho fatto la mia decisione e sono coerente con quella. Ho sentito tutto quello che c’era da sentire. Io voglio che mi lascia in pace e continua la sua vita come io continuo la mia. – e continua – Nel mio piccolo sto bene così, non potevo chiedere di meglio.” E continua “Io voglio escludere tutti, non solo mia mamma”, con riferimento quindi ai nonni. E chiude infine la busta. Maria cerca ancora di farlo ragionare ma non cambia quanto deciso dal ragazzo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesca chiede scusa a suo figlio Davide

Francesca e Gianna sono madre e figlia. A chiamare C’è Posta per te è però Francesca che, a sua volta, è madre di tre figli. Chiama per suo figlio Davide che non vede e sente da 5 anni. Il ragazzo la accusa per aver lasciato il padre ma non perché non lo amasse più, cosa comunque vera, ma per un altro uomo. La rottura è arrivata per palesi problemi con suo marito al quale dichiara di aver dato più di una possibilità, tuttavia sempre delusa dall’uomo. Francesca, che fino ad allora dipendeva in tutto da suo marito, decide di andare a lavorare per provvedere alla sua famiglia ed è qui che si innamora di un altro uomo. Per lei ormai il matrimonio è finito ma l’ex marito continua a chiederle di riappacificarsi. La donna non vuole, essendo ora anche autosufficiente grazie al lavoro appena trovato.

Francesca in lacrime per suo figlio Davide a C’è Posta per te: “Perdonami”

Tutti i figli sono con Francesca ma quando Davide scopre dell’esistenza dell’altro uomo crede che la madre sia andata a lavorare e abbia lasciato suo padre soltanto per stare con questa persona. Per questo si schiera dalla parte di suo padre e si fa accompagnare da lui. Il ragazzo trascina con sé poi anche i fratelli, portandoli a scontrarsi con la madre. Da qui la richiesta di Francesca a C’è posta per te, in modo da poter avere un confronto con suo figlio che ha infatti accettato l’invito. La donna scoppia in lacrime quando rivede Davide: “Ho bisogno che mi dai un’altra possibilità. Ti amo, ti ho fatto soffrire e perdonami, ho bisogno di te!” gli dice. E, come lei, è in lacrime anche Gianna, la nonna di Davide, che chiede di mettere la parola fine a tutto questo astio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA