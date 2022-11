Francesca Piccinini: “Ho rifiutato proposte di matrimonio”/ “Sto con Cristiano Doni”

Francesca Piccinini: “Ho posato per Playboy e lo rifarei”

Francesca Piccinini, campionessa di volley, si racconta sulle pagine del Corriere della Sera: “Tornare a giocare? Mi sento di escluderlo. Riprendere dopo un anno e mezzo di inattività è troppo. E se lo facessi direbbero che sono vecchia” ha rivelato. Parlando di Nazionale, invece, è ancora forte la delusione per la mancata chiamata per Tokyo 2020: “Forse sarebbe servita una veterana come me: le ragazze non hanno raccolto nulla, eppure erano da medaglia”. A suo dire, alla Nazionale di oggi manca “Una leader. Paola Egonu e altre sono troppo giovani, oggi il faro è Monica De Gennaro. Bravissima, però servirebbe una figura ancora più iconica”.

La 43enne in passato ha posato nuda per Playboy: “Se le rifarei? Alla mia età, no. Se tornassi indietro, invece, sì: nessuna foto è stata volgare. Ero pazzerella, però mi mascheravo: sono stata camaleontica, le foto sexy lo provano. Cambio tanto anche nell’abbigliamento” ha raccontato.

Il sogno di Francesca Piccinini, ora, è di essere indipendente dopo essere stata per tanti anni vincolata allo sport e ad altre persone. Parlando di fidanzati, il primo noto è stato Dj Ringo “Con lui è stato amore per anni”, racconta. Per quanto riguarda Vieri, invece, è stato un pettegolezzo: “Assolutamente sì: infatti è stata smentita”. La storia con Gabriele Schembari, invece, è durata fino al 2019. Adesso l’ex pallavolista è legata all’ex calciatore Cristiano Doni: “Confermo. Ma non vado oltre: il privato non si tocca. Cristiano è la persona giusta? Diciamo che sto bene e che sono serena”.

Vicina alle nozze, Francesca Piccinini, c’è stata molte volte: “Qualcuno mi ha chiesto di sposarlo, ma non era il momento giusto”. Matrimonio o convivenza? Lei spiega: “Credo allo stare bene assieme. Quanto capita prima delle nozze è decisivo: se non c’è un “prima” preferisco non sposarmi”. Per quanto riguarda i figli, invece, dice: “Dipende da quel “signore” lassù. Vediamo, chissà”.

