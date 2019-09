FRANCESCA PICCININI/ L’annuncio: “Mi ritiro, dura trovare l’amore vero” (Verissimo)

Francesca Piccinini si ritira. A 40 anni suonati, la campionessa della Nazionale italiana lascia la pallavolo. L’annuncio arriva a Verissimo, dove è ospite questo sabato per raccontare a Silvia Toffanin le ultime novità: “Sono qui per annunciare che non giocherò più a pallavolo, mi ritiro. Ho vissuto un sogno per tanti anni, ma penso che sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e iniziarne una nuova. Ho voglia di vivere altre emozioni”, dichiara Francesca. La pallavolista italiana è stata campionessa del mondo nel 2002. “È stata dura prendere questa decisione, ma ho 40 anni ed esco da vincente perché due mesi fa ho vinto la mia settima Coppa dei Campioni. Mi mancheranno le sensazioni prima delle partite e l’adrenalina dopo le vittorie ma le cercherò in qualcos’altro. Sono ancora un po’ frastornata ma credo sia la decisione più giusta. Ringrazio questo bellissimo sport che mi ha formato e mi ha aiutato tantissimo a diventare la donna che sono oggi”.

Francesca Piccinini: “Il mio sogno è allenare le bambine”

Ai microfoni di Verissimo, Francesca Piccinini parla anche dei suoi nuovi progetti: “In futuro vedremo, non credo di voler allenare ad alti livelli perché significherebbe stare nuovamente in palestra tutti i giorni, però mi piacerebbe far crescere le bambine“. L’intento di Francesca è di concentrarsi sui più piccoli, di preparare – cioè – una nuova generazione di campionesse. E quale maestra migliore, per una giovane appassionata di volley che ha proprio lei come modello? Nell’intervista c’è spazio anche per la vita privata. Il suo principale desiderio personale è quello di diventare mamma: “Vorrei ma è dura trovare la persona con cui fare una famiglia”, ammette la Piccinini. Ciononostante, non si dà per vinta, e continua imperterrita a cercare l’amore. Non è proprio delle pallavoliste perdersi d’animo, nemmeno quando si tratta di conquistare la cosa più difficile: un potenziale marito.

La carriera di Francesca Piccinini: e il giorno dell’addio alla pallavolo

Francesca Piccinini nasce il 10 gennario 1979 a Massa, in Toscana. Fin da bambina coltiva la passione per lo sport e in particolare per la pallavolo, tanto da arrivare a 12 anni a giocare nella squadra giovanile del Robur Massa. Il passaggio dalla serie D alla serie B1 è pressoché immediato: il 1992 è l’anno della svolta, che la porta in breve tempo a fare il grande salto della Nazionale. Solo 10 anni dopo, nel 2002, vince il suo primo Mondiale all’interno della formazione allenata da Marco Bonitta. Le ragazze sconfiggono gli Stati Uniti in finale, guadagnando, oltre alla Coppa del Mondo, anche l’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nell’autunno 2014 prende parte nuovamente al Mondiale, questa volta in qualità di capitano, ma viene esclusa insieme alle altre nella finale contro il Brasile.



