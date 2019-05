FRANCESCA PICCININI/ “Sono single, gli uomini sono un disastro!” (Ballando 2019)

Francesca Piccinini ospite a Ballando con le stelle 2019 durante la prima semifinale di venerdì 25 maggio 2019. La schiacciatrice azzurra è pronta a cimentarsi sulla pista di Ballando come ballerina per una notte come annunciato durante un’intervista rilasciata a La gazzetta dello sport. “Venerdì sera sarò ospite di Milly Carlucci nella prima semifinale di Ballando con le stelle” ha rivelato la sportiva precisando – “sono davvero un disastro come ballerina”. A giudicarla ci sarà la giuria di Ballando composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Che voto daranno alla campionessa di pallavolo? Per scoprirlo non resta che seguire la semifinale di venerdì, anche se la Piccinini pronto a mettersi in gioco: “lo faccio perché amo mettermi alla prova e voglio sempre migliorarmi. Ora sono un pezzo di legno e seguo un tempo tutto mio, con questa full immersion di allenamenti spero di sciogliermi. In questo show ho visto tanti atleti imparare a ballare, a me piacerebbe fare lo stesso”.

Francesca Piccinini a Ballando con le Stelle 2019

A 40 anni Francesca Piccinini non solo è una campionessa di pallavolo, giunta alla settima Champions League della carriera, ma potrebbe presto diventare anche una ballerina. Il debutto a Ballando con le stelle, infatti, potrebbe essere solo una delle prime esperienze nel mondo dello spettacolo la schiacciatrice italiana che a La Gazzetta ha dichiarato: “mi piace molto il mondo dello spettacolo, ma per ora l’ho vissuto poco”. Reduce dalla conduzione di Colorado la Piccinini ha detto: “dovrei sicuramente migliorare, anche se devo ammettere che alla conduzione di Colorado, dove mi sono presentata senza aver provato nulla perché avevo gli allenamenti e non avevo assolutamente tempo, sono stata proprio brava. Ho improvvisato e alla fine erano tutti contenti”. Oltre alla tv Francesca è una grande appassionata di moda: ” è un’altra mia grande passione. Per noi donne è divertente, io la vivo e la seguo sempre. Potrebbe essere una strada anche quella! In passato ho già avuto una collezione con mia sorella, abbiamo fatto pure una sfilata a Mantova”.

Francesca Piccinini: “sono single e serena”

Non solo sport e lavoro, ma anche vita privata nella lunga intervista rilasciata da Francesca Piccinini a La Gazzetta dello Sport. Proprio parlando della sua vita priva, la sportiva ha detto: “adesso sono una single serena e va benissimo così, anche perché al giorno d’oggi gli uomini sono veramente un disastro!”. La Piccinini ha sottolineato che non solo gli uomini al giorno d’oggi sono tremendi, ma anche di non essere alla ricerca di qualcuno: ” adesso non sono alla ricerca di qualcuno solo per il gusto di sposarmi o fare un figlio. Il 2 giugno parto per l’Egitto con un’amica, pronta a rilassarmi nelle mie meritate vacanze. Vivo spensierata e voglio continuare così. Poi quel che arriva arriva, ma terrò sempre gli occhi bene aperti”.



