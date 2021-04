Francesca Piscioneri, Ciao Darwin Giovani vs Mature/ Ai Cilindroni si alza la gonna e Bonolis..

Francesca Piscioneri sarà la Giovane che dovrà scendere in pista in Ciao Darwin A grande richiesta per difendere il punteggio ottenuto dalla sua squadra e cercare di portare a casa la vittoria finale. Sarà la bella morettina a dover affrontare la prova dei Cilindroni scontrandosi con Claudia Fiabetti delle mature ma non senza “piccoli” incidenti. In particolare, Francesca Piscioneri non sarà ricordata tanto per le sue risposte bensì per il fatto che, complice l’acqua, ad un tratto la sua gonna è salita su lasciando in bella mostra i suoi slip neri e facendo impazzire il pubblico in studio e anche le sue colleghe. Il momento è stato esilarante e Paolo Bonolis non poteva fare a meno di fiondarcisi sopra per il bene del suo pubblico che avrà modo di ridere anche in un momento intenso e particolare come quello del gioco finale.

Sfilata in intimo Ciao Darwin, Giovani vs Mature/ Scollature profonde gelano Bonolis

Francesca Piscioneri sbaglia tutto, dal Nobel al calcio e la gonna vola su!

Ad iniziare toccherà proprio a Francesca Piscioneri che partirà già con una tacca d’acqua e una domanda sul Premio Nobel che lei sbaglia subito asserendo che non esiste la categoria Chimica. La seconda domanda è davvero complicata e anche questa risulta errata con tanto di siparietto simpatico di Paolo Bonolis e uno dei suoi collaboratori su un sedicente calciatore giapponese che nessuno ha mai sentito nominare. E’ a quel punto che la gonna di Francesca, che già aveva dato qualche problema, si solleva e lascia vedere tutto. Come riuscirà la giovane a recuperare dopo tutto quello che è successo? Lo scopriremo nella puntata di questa sera di Ciao Darwin a Grande richiesta.

LEGGI ANCHE:

CIAO DARWIN GIOVANI VS MATURE/ Padre Natura Miguel Hay, Guida sfida Rigato (Replica)Gloria Guida, icona sexy della commedia anni '70/ "Orgogliosa delle commedie che ho fatto" (Ciao Darwin)

© RIPRODUZIONE RISERVATA