Francesca Polizzi pronta a lasciare Uomini e Donne

Il trono di Gianmarco Steri si complica e la scelta del tronista di Uomini e Donne potrebbe diventare sempre più complicata. Dopo la decisione di Nadia Di Diodato di autoeliminarsi e di non tornare, nell’ultima registrazione del dating show di canale 5, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco ha deciso di andare a riprendere Nadia per provare a convincerla a tornare in trasmissione. Una decisione che potrebbe aver infastidito Francesca Polizzi che potrebbe non tornare. Francesca è stata la prima corteggiatrice che Gianmarco ha baciato e per la quale ha espresso un interesse importante.

Settimana dopo settimana, tuttavia, i due si sono allontanati e, a causa di varie incomprensioni, il tronista si è avvicinato sempre di più prima a Cristina e poi a Nadia. Nelle ultime puntate trasmesse da canale 5, sembrava che tra il tronista e Francesca fosse tornato il sereno, ma dopo la scelta di Gianmarco di andare a riprendere Nadia, qualcosa potrebbe essersi nuovamente spezzato.

Francesca Polizzi e il gesto che annuncia l’addio a Uomini e donne

Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, Francesca Polizzi potrebbe aver deciso di abbandonare Uomini e donne dopo l’ennesima discussione avuta con Gianmarco Steri. A fornire qualche indizio in più su ciò che potrebbe accadere al trono di Gianmarco, è Alessandro Rosica che, su Instagram, scrive: “Francesca e Gianmarco? The end. Lei avrebbe capito di non piacere realmente a lui”, ha scritto Rosica mentre Francesca avrebbe rimosso tutti i tag di Uomini e Donne.

Rosica, inoltre, si è anche sbilanciato su Cristina Ferrara. “Lei sarebbe stata smascherata a causa dei nostri aggiornamenti con le dovute prove. Tra poco rimarrà solo”, ha concluso l’esperto di gossip. Qualche notizia in più sul trono di Gianmarco Steri arriverà sicuramente con le prossime registrazioni di Uomini e Donne, in programma martedì 22 e mercoledì 23 aprile 2025.

